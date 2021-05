Følg med i afsløringen af verdensomspændende kunstværk

Kunstværket withNature2020 som koncept er skabt af Emma K. Thomas, en engelsk kunstner og tidligere radioproducer, der bor i Virum. Ideen med projektet er, at der bliver dannet gigantiske billeder af truede planter og dyrearter flere steder på seks forskellige kontinenter den 22. maj 2021, der er den internationale dag for biodiversitet. Hvert billede bliver klar kl.17 lokal tid, så værket rulles ud i real tid som en 'gobelin af arter', over de forskellige tidszoner fra øst til vest. Billederne bliver optaget med droner, så man kan følge med på de sociale medier.

13 lande - seks kontinenter

Oplev billeder fra 18 forskellige lokationer, i 13 lande over 6 kontinenter. Næsten alle bliver i stort format, mosaikker dannet af forskellige materialer, med et par undtagelser der er digitale pga. pandemien.

Ud over billederne vil seerne også få adgang til en rigt udvalg af film og interview både om de arter kunstværkerne repræsenterer og om biologiske mangfoldighed generelt.

withNature2020 er en måde at behandle klimakrisen på fra et kunstnerisk perspektiv

I Virum skal der dannes en 20x30 meter stor kløver humlebi på idrætsbanerne bag Virum Gymnasium.

Du kan følge projektet på @withNature2020: Instagram, Twitter og Facebook.