Fodbold i topklasse og drama på højeste niveau, da Lyngby og AaB spillede 2-2

Så meldte AaB sig omsider ind i kampen. Gæsterne fik faktisk bolden i mål, men det blev korrekt annulleret for offside, selv om Sven Crone var tæt på at hænge i bremsen. Og kort før pausen bankede AaB’s Kristoffer Pallesen bolden på stolpen.

To gyldne minutter - og den store nedtur

Efter pausen fortsatte Lyngby, hvor de slap. Storspillende Emil Nielsen fandt Emil Kornvig i fri position, men han tøvede, og bolden endte til målspark.

Midt i Lyngby-dominansen viste AaB tænder, og Thomas Mikkelsen måtte diske op med en klasseredning på Iver Fossums afslutning. Men glæden varede kort. På det efterfølgende hjørnespark sprang Mathias Ross højest og headede bolden smukt ned ved nærmeste stolpe.

Heldigvis lod Lyngby sig ikke slå ud og blev belønnet for optimismen og gejsten med to mål inden for to minutter. Først endte bolden lidt tilfældigt for fødderne af indskiftede Magnus Warming, der tog et træk forbi sin modstander, inden han sendte bolden i nettet, og kort efter spillede Mathias Hebo genialt Emil Nielsen fri i feltet. Lyngby-raketten tog et enkelt træk og prikkede bolden i nettet med en lang tå til 2-1.

Det var tæt på 3-1, men Jacob Rinne reddede Kasper Jørgensens skud til hjørnespark, og situationen gentog sig kort efter, denne gang med indskiftede Frederik Gytkjær som afslutter.

Alt tegnede til en fortjent Lyngby-sejr, men ti sekunder før tid fik AaB frispark lige uden for feltet, og Iver Fossum sparkede bolden smukt i mål. Thomas Mikkelsen havde hånd på bolden, der dog gik i nettet via undersiden af overliggeren.

Kæmpe skuffelse i Lyngby-lejren. Lyngby var det klart bedste hold. Alle ydede deres maksimale – og lidt til. Kevin Tshiembe var en sikker sidste skanse, Mathias Hebo var kreatøren på midtbanen og fremme er Emil Nielsen aldrig set bedre.

Midt i skuffelsen er der grund til at glæde sig over, at Lyngby ikke spiller som et bundhold. Tværtimod. Med det spil bør der ligge mange point og vente forude, forhåbentlig nok til at gå forbi Vejle eller SønderjyskE.