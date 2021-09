Artiklen: Flygtede over hæk: Patruljer jagtede indbrudstyv

En indbrudstyv tog tirsdag aften flugten over en hæk efter at have været brudt ind i en villa på Nybrovej.

En indbrudstyv brød ind i en villa på Nybrovej i Kgs. Lyngby, og blev set af et vidne, da vedkommende løb gennem en have på Ellevænget, står der i Nordsjællands Politis døgnrapport.

Anmeldelsen om indbruddet fik politiet tirsdag klokken 18.07.

Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, kørte til området for at lede efter gerningsmanden. Dog uden at finde ham.

Gerningsmanden beskrives som en mørklødet mand iført brun hættetrøje med hætten slået op.

Man kan gøre det sværere for tyven at bryde ind ved at sætte sikringsbeslag på vinduerne og skrue glaslisterne fast, så ruden ikke kan tages ud af vinduet, skriver politiet i døgnrapporten og henviser desuden til Bo Trygt råd om indbrudssikring.

mikp