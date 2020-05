Flot lokal markering af befrielsen: 500 lys i rådhusets vinduer

Lyngby Rådhus markerede 75-års dagen for Danmarks befrielse ved at sætte lys i stort set samtlige af rådhusets vinduer

Det var til at få øje på, da Lyngby-Taarbæk Kommune markerede 75-året for befrielsen af Danmark. For vinduerne på rådhuset havde hvert sit lys for at markere fejringen af, at tiden med mørklægningsgardiner var slut. I hvert fald 500 af rådhusets 530 vinduer.