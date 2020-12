Se billedserie 35.000 kroner har Lyngby fans indsamlet til Malthe, så han kan få nye hjul på sin rullestol. Pressefoto

Flot gave før jul: Lyngby-fans hjælper superfan Malthe med penge til kørestol

Lyngby Boldklubs superfan Malthe på 13 år har fået hjælp fra andre Lyngby-fans. De har indsamlet penge til at montere elektroniske hjul på Malthes kørestol

Det Grønne Område - 11. december 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Lyngby Boldklubs superfan Malthe har oplevet et sandt julemirakel. Lyngby-fans har nemlig indsamlet 35.000 kroner til at montere elektroniske hjul på Malthes kørestol, så han selv kan transportere sig rundt.

13-årige Malthe blev i midten af oktober opereret i rygsøjlen, og han har derfor boet på børnehospice i de seneste seks uger. Nu er han udskrevet og sammen med den økonomiske hjælp, betyder det, at juletiden er blevet noget mere hyggelig for Malthe og resten af familien Sørensen.

"Jeg er ovenud lykkelig. Både for den enorme støtte, som Lyngby har givet Malthe, men også for alle de mange søde beskeder, som virkeligt har varmet i en svær tid. Indsamlingen var sat til 15. januar, så at vi allerede kan have ham hjemme, er den allerbedste julegave, vi kunne drømme om," fortæller Camilla Sørensen, Malthes enlige mor.

Malthes nye elektriske hjul er lige blevet bestilt. De har givet ham et kæmpe skub i den rigtige retning, for selvom Camilla via Facebook selv forsøgte at indsamle pengene, kunne hun ikke gøre det uden Lyngby-fansene:

"En mørk tid er blevet meget lysere for Malthe, og jeg har været fuldstændigt rørt over den opbakning, som klubben og fansene har givet. Malthe er efter et langt forløb blevet udskrevet fra børnehospice, og der er ikke noget, vi hellere vil end at hygge os sammen i denne juletid," fortæller Camilla Sørensen.

Også Lyngby Boldklubs spillertrup har doneret et betydeligt beløb fra deres bødekasse, efter Lasse Fosgaard tog ordet til en morgensamling og talte Malthes sag. Jk