Flødeboller til at forsøde i en coronatid

ældre I denne tid har de frivillige på kommunens plejecentre ingen adgang på grund af smittefare. Det betyder, at de ikke kan være med til at forsøde hverdagen hos beboerne med fx filmfremvisninger, musik, gåture og cykelture. Lise Høgh er normalt frivillig på Plejecenter Baunehøj og i håbet om alligevel at kunne være med til forsøde tilværelsen hos beboerne lidt, deltog hun en konkurrence og vandt hele 8 kasser flødeboller, som hun forleden pakkede i en trillebør og afleverede til Baunehøj.