Flere tyverier fra biler

Nordsjællands Politi modtog torsdag klokken 09.01 en anmeldelse om, at der var blevet stjålet en airbag og et navigationsanlæg samt to par solbriller fra en bil, som holdt parkeret på Højdevej i Virum. Gerningspersonen havde skaffet sig adgang til bilen ved at knuse ruden ved bagsædet i passagersiden.