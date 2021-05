Afspærringerne er forlænget, og specielt i uge 20 - næste uge - vil der blive larmet. Foto: Lars Schmidt

Flere store maskiner: Nu vil det støje endnu mere på Buddingevej

Forsyningen advarer om, at der muligvis vil være støj- og vibrationsgener, når der i den kommende tid skal laves kloakarbejde på Buddingevej.

Det Grønne Område - 10. maj 2021 kl. 17:58 Af Lars Schmidt

Tålmodigheden for beboerne på og omkring Buddingevej bliver sat på flere og flere prøver. Og nu skal der skrues endnu mere op for tålmodigheden.

Lyngby-Taarbæk Forsyning advarer nemlig om, at der i den kommende tid vil være risikere for endnu flere støj- og vibrationsgener, end beboerne har været udsat for i forvejen.

I forbindelse med ledningsomlægningerne på Buddingevej indleder Lyngby-Taarbæk Forsyning en ny etape i arbejdet.

Torsdag den 6. maj blev der sat afspærringen op, og den nuværende afspærring omkring Christian X's Allé blev forlænget cirka 90 meter ud mod Nybrovej til Buddingevej 66A. Den forlængede afspærring får ikke konsekvenser for trafikken, der stadig kan bevæge sig i begge retninger, lover man hos Forsyningen.

Mandag i denne uge begyndte Barslund arbejdet med at etablere en byggegrube ud for Buddingevej 62. En byggegrube er et dybt hul i jorden, hvor siderne sikres med såkaldt spunsjern, så jorden ikke skrider sammen.

Arbejdet med byggegruben indledes med at bore huller i jorden - såkaldt forboring. Forboringen betyder, at spunspladerne lettere kommer i jorden.

Store maskiner I uge 20 skal selve spunspladerne i jorden. Det sker med store maskiner, der vibrerer spunspladen gennem jorden. For at sikre at arbejdet holder sig inden for grænseværdierne, har Barslund konstant monitorering af vibrationerne. Arbejdet standses, hvis de nærmer sig grænseværdierne, oplyser man hos Forsyningen.

I samarbejde med Barslund arbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning fortløbende på at begrænse generne så meget som muligt, understreger man i en pressemeddelelse.

I forhold til vibrationerne er der yderligere tiltag i forhold til spunsarbejdet i december og januar. Dels foretages flere forboringer for at løsne jorden, så nedvibrering af spunsen bliver lettere - og derved reduceres vibrationerne. Dels foretages flere geotekniske boringer for at undersøge, om der ligger store sten i vejen for arbejdet. Store sten forstærker vibrationerne, og derfor vil de så vidt muligt blive fjernet, inden vi skal arbejde i området.

Fra uge 21, der starter den 25. maj, vil arbejdet være mere almindeligt gravearbejde.

"Arbejdet kan desværre ikke undgå at give nogle støjgener og vibrationer - især når der spunses jernplader i jorden i uge 20. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i normal arbejdstid, hvilket vil sige på hverdage mellem kl. 7-18," skriver Forsyningen i en pressemeddelelse.

Efter planen vil denne del af ledningsomlægningerne på Buddingevej - fra nr. 58-66A - være færdige i juli.