Flere opkald på polsk får politiet til at komme med advarsel

En 46-årig kvinde fra Kgs. Lyngby anmeldt klokken 12.04, at hun ca. 20 minutter forinden var blevet ringet op af en kvinde, som på polsk oplyste, at hun ringede fra politiet og havde oplysninger om nogle personer, som kørte rundt og røvede borgere i kommunen. Den fremmede kvinde udspurgte derfor den 46-årige om, hvor mange kontanter hun lå inde med på adressen. Under samtalen blev den 46-årig mistænksom, og hun oplyste derfor kvinden i telefonen om, at hun ville kontakte politiet, hvorefter hun lagde på.