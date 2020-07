Det nye byggeri, Fortunen Nord, placeres delvist over parkeringskælderen og får med tiden letbanen susende rundt på forsiden. På den måde skærmer nybyggeriet Lyngby Boligselskabs afdeling Fortunen Øst mod både motorvejen og letbanen. Illustration: Rubow Arkitekter

Flere nye boliger i Lyngby: Opfører 150 nye almene boliger på Akademivej

Efter flere års planlægning og rettelser frem og tilbage over skrivebordene er der nu endeligt givet grønt lys til nye almene boliger ved Akademivej.

Byggeperioden ventes at være fra februar 2021 til december 2022. Inden da skal tennishallerne rives ned og projekteringen gøres helt færdig.

Den nuværende beregnede omtrentlige månedlige udleningspris bliver på 4.950 kroner for ungdomsboligerne, 4.670 kroner for de små familieboliger og 10.790 kroner for de store familiboliger.