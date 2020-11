Flere indbrud: Opbrudte døre og vinduer i Virum

I løbet af de to timer mellem kl. 16.50 og 18.50 torsdag var der indbrud i et hus på Kaplevej i Virum. Tyven var kommet ind ved at bryde et vindue til stuen op. Det er endnu ikke opgjort, hvad der blev stjålet.