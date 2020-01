SFer Signe Munk har rejst spørgsmålet om fjernvarmestop overfor klima og energiminster Dan Jørgensen. Foto: Steen Brogaard

Fjernvarmestop: Minister klar til at se på samfundsøkonomiske regnemodeller

SF’s klimaordfører Signe Munk er glad for at Dan Jørgensen vil se på de samfundsøkonomiske krav, der i flere kommuner bremser for en udbygning af fjernvarmenettet. Men hun så gerne at man handlede på problemerne straks

Det Grønne Område - 23. januar 2020 kl. 11:18 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Signe Munk, medlem af Folketinget for SF og Ordfører for Klima, energi og forsyning har bedt Klima -, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen om at forklare, hvorfor en række kommuner ikke må tillade en yderligere udbygning af fjernvarmenettet, selvom borgerne efterspørger det og fjernvarmeselskabet er klar til at investere.

”Jeg har taget sagen op, fordi Christiansborg spænder ben for en klimaklog omlægning til grøn varme i form af fjernvarme. Begrænsningerne i projektbekendtgørelsen betyder at kommunerne ikke kan bidrage til klimapolitikken som de ønsker og det skal laves om,” siger Signe Munk

Klimamålsætning I et svar til Signe Munk skriver Klimaminister Dan Jørgensen at han for at nå målsætningen om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 er klar til at se på energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for 2019, så de er i tråd med den politiske 70 pct.-målsætning regeringen har.

”Det kan herudover tilføjes, at det i Energiaftale 2018 blev besluttet at analysere konsekvenserne af at ophæve produktionsbindingerne, herunder samfundsøkonomikravet. Jeg vil bl.a. med udgangspunkt heri se på en samlet løsning for regulering af fjernvarmesektoren i forbindelse med den kommende Klimahandlingsplan. Det indebærer en stillingtagen til, om samfundsøkonomikravet fortsat skal bevares uændret, moderniseres eller helt ophæves,” skriver han i sit svar til Signe Munk.

Beregning Det er i dag et krav, at der i forbindelse med den kommunale godkendelse af større energiprojekter, herunder en konvertering af et naturgasområde til fjernvarme, gennemføres en samfundsøkonomisk beregning.



Det er kun den mest samfundsøkonomisk fordelagtige investering, som kan godkendes. De samfundsøkonomiske beregninger laves på baggrund af det bedst mulige skøn af en række parametre såsom bl.a. investeringsomkostninger, brændselspriser, forventet levetid for investeringen samt værdi af projektets klima- og miljømæssige effekter.



Vurderingen skal ske med udgangspunkt i en fastlagt metode og i de samme grundforudsætninger om fx brændselspriser, værdi af miljøeffekter og CO2 mv.

Signe Munk er glad for, at ministeren også kan se, at der er en udfordring i den måde man opgør CO2 prisen på.

Men hun ser ingen grund til at afvente klimaplanen, før man politisk griber ind.

”Lad os allerede nu tage fat på en ændring af de projektbekendtgørelser, der indeholder de samfundsøkonomiske regnemodeller, som i mange kommuner spænder ben for en udbygning af fjernvarmenettet. Vi behøver ikke at vente på en overordnet diskussion af fjernvarmeområdet.”

Hun kender i dag til 11 sager, hvor et fjernvarmeprojekt lige nu støder på udfordringen med, at en udbygning af fjernvarmenettet ikke indfrier de samfundsøkonomiske krav, der er en del af den statslige projektbekendtgørelse.

”Vi vil arbejde på, at man hurtigst muligt får set på de her Co2-beregninger, så vi får en varmesektor, der på den mest effektive måde kan bidrage til at reducere Co2 udledningen. Det her er bare en del af sektoren, og der er flere ting vi skal have taget fat på inden for fjernvarmeområdet, men det kan vi sagtens tage efterfølgende,” siger Signe Munk.

En vigtig brik Minister Dan Jørgensen lægger da heller ikke skjul på, at den danske fjernvarmesektor gør en stor indsats i den grønne omstilling.

”Sektoren vil kun blive grønnere. VE-andelen (vindkraft, solceller,fast biomasse, biogas) er således stigende og forventes at stige fra 60 pct. i dag over 75 pct. i 2025 til 80 pct. i 2030. I 2030 forventes 5 pct. af fjernvarme herudover at komme fra overskudsvarme, mens de resterende 15 pct. udgøres af den fossile fraktion fra affald samt kul og naturgas.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at konvertering af naturgas- og oliekunder ikke nødvendigvis behøver at være en konvertering til fjernvarme for at bidrage til regeringens klimamål. Fra 2028 vil 100 pct. af det danske elforbrug være VE-baseret. Vi vil således få en klimagevinst af samme størrelsesorden – hvis ikke større - hvis naturgas- og oliekunderne overgår til en individuel varmepumpe, ” skriver ministeren i sit svar til Signe Munk.

