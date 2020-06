Fjernbetjener høreprøver - men: 'Vi sætter pris på den menneskelige kontakt'

Det er stadig ikke ligetil at komme ind i butikken på Toftebæksvej. Selv om man er begyndt en gradvis genåbning efter seks ugers nedlukning, så kræver det stadig en aftale på forhånd at kunne åbne døren ind til hørespecialistens klinik hos Audika.

Mens det grundlæggende arbejde med høreprøver og de første indstillinger af høreapparaterne kræver et besøg i klinikken, så har hun under nedlukningen stadig arbejdet med kunderne og høreapparaterne.

"Vi kan klare efterjusteringerne med RemoteCare, der bare kræver at man har en smartphone. Det har både betydet, at jeg har kunnet hjælpe mange kunder per dag, men det har også været en fordel for kunderne, at de kunne være hjemme, mens jeg hjalp dem. Faktisk har det nok åbnet vores øjne endnu mere for de muligheder fjernbetjeningen giver," fortæller hun.