Fitness 60+: 175 seniorer flytter til Virumhallen - næste indskrivning i morgen

Næste indskrivning er torsdag 2. september, og der inviteres til morgengymnastik 14. september.

Det Grønne Område - 01. september 2021 kl. 13:48 Af Lars Schmidt

Gode omklædningsfaciliteter og bedre toiletforhold.

Det var det, der gjorde udslaget for tilbudet Fitness 60+, da man valgte at flytte aktiviteterne til Virumhallen.

Fitness 60+ er et tilbud til pensionister over 60 år i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og man har lige skiftet lokaler fra Virumgård til Virumhallen.

Formålet med aktiviteten er dels at give deltagerne mulighed for at øge deres fysiske formåen og forbedre deres balanceevne ved at træne i forskellige maskiner en time om ugen og dels at skabe sociale relationer mellem deltagerne.

Lige nu er der rundt regnet 175 pensionister, som gør brug af tilbuddet, og de støttes af 12 instruktører, der hjælper efter behov.

Der er stadig ledige pladser, og hvis man vil være med, kan man blot møde op i Virumhallen den første torsdag i måneden kl. 16.00. Så bliver man indplaceret på et hold og får en introduktion til maskinerne.

Næste indskrivning er torsdag den 2. september kl. 16.00, og som en del af kommunens Senioraktiviteter 2021 inviterer man til morgengymnastik tirsdag den 14. september kl. 9.30 - også i Virumhallen.

Skulle flytte "Vi har hidtil med stor velvilje holdt til i træningscentret på plejecenter Virumgård, men lokalet skulle anvendes af hjemmeplejen, så vi ikke længere kunne træne der," foræller formand Lis Buch Olesen:

"Takket være en aktiv indsats fra kommunens forvaltning er det lykkedes at finde nye lokaler til os. Vi fik valget mellem at træne videre i Idrætsbyen eller i Virumhallen. Her blev vi modtaget med stor imødekommenhed. Her er gode omklædningsfaciliteter og bedre toiletforhold, som vi har savnet. Hallens medarbejdere har været meget behjælpelige med at rykke rundt på maskinerne i træningssalen, så vi kunne få plads til nogle maskiner fra Virumgård, som brugerne var særligt glade for. Det er tydeligt, at Virumhallen støtter frivillighed, og stor tak for det," siger hun.

Borgmester Sofia Osmani tog for nylig forbi Fitness 60+ for at se de nye lokaler. Også hun er begejstret. Hun siger til Det Grønne Område:

"Det var en stor fornøjelse at besøge fitness 60+ i Virumhallen og se de fysiske faciliter, der helt sikkert er til stor gavn og glæde for brugerne. Og så er det jo ikke mindst fantastisk, at vi har en række frivillige, der gør det muligt at have et sådant tilbud. De gør en kæmpe indsats, og den skal de have stor ros for."

Fakta Fitness60+ kan kontaktes på fitness60plus@gmail.com.