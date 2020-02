Fire unge mænd er efter dagens grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet for overfaldet på Lyngby Hovedgade onsdag aften.

Artiklen: Fire unge varetægtsfængslet for overfald på Lyngby Hovedgade

Fire unge varetægtsfængslet for overfald på Lyngby Hovedgade

Torsdag i tidsrummet fra kl. 12-14 blev seks unge mænd anholdt mistænkt for at tage del i det overfald på to 15-årige drenge, der fandt sted på Lyngby Hovedgade onsdag aften klokken 20.58.