?Efter flere måneders kulturel ørkenvandring opfordrer vi borgere på tværs af generationer til at tage sine kære i hånden og få en kulturel oplevelse sammen. VI savner samværet, nærværet af vores kære og det er netop dét denne forestilling handler om,? siger Christine Worre Kann og Pelle Nordhøj Kann, der begge er både skuespillere og en del af ledelsen i Teatergrad og Det Flydende Teater. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Fire gratis teaterforestillinger om savn, kærlighed, samvær og nærvær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire gratis teaterforestillinger om savn, kærlighed, samvær og nærvær

30. og 31. juli spiller musikforestillingen 'Tænker altid på Dig' ved Sophienholm. Alle coronaforbehold er taget, og der er plads til 75 publikummer til hver forestilling

Det Grønne Område - 26. juli 2020 kl. 11:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ældre og udsatte borgere var i foråret meget isolerede, da landet lukkede ned på grund af coronaepidemien. Og rigtigt mange af disse borgere følte sig frygteligt ensomme og isolerede.

Folkene bare Teatergrad er vant til at tænke kreativt. Og coronasituationen, hvor også de var forhindret i at spille forestillinger, gav dem derfor mulighed for at tænke i andre baner. For kunne de ikke gøre noget, der kunne glæde disse borgere, der var bundet til deres eget hjem og uden mulighed for fysisk kontakt til de mennesker, de holder allermest af.

"Vi anser det for vigtigt, at vi som kunstnere netop bidrager med vores fagkompetencer dér, hvor der er behov. Og i denne tid er der behov for blandt andre musikere og teaterfolk. Vi kan bidrage med kunst og kultur, der kan samle mennesker på afstand og give følelsen af nærvær og sammenhold," siger Christine Worre Kann, der er en del af Teatergrads ledelse og samtidig medvirkende i forestillingen.

Som tænkt så gjort. Og det blev til teaterforestillingen Tænker altid på Dig.

Forestillingen blev skabt på en måde, så den egner sig til at blive spillet udendørs og for et publikum i behørig afstand både til hinanden og til skuespillerne.

Den er blandt andet blevet vist i De Gamles by og på andre københavnske plejecentre, hvor der var mulighed for udendørs forestilling.

"Vi savnede jo hinanden under den lange nedlukning, og forestillingen handler netop om ensomhed og om glæden ved gensyn," siger Pelle Nordhøj Kann, der i lighed med Christine er en del af ledelsen både i Teatergrad og Det Flydende Teater, der i denne tid opfører forestillingen Annas Verden på en ponton ved Sophienholm. Sammen sted, som Tænker altid på Dig opføres.

Tag familien under armen Efter at have spillet en måned i København drager forestillingen på Danmarksturné. Og gør holdt i Lyngby-Taarbæk Kommune den 30. og den 31. juli.

Christine og Pelle opfordrer til, at man tager sine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre under armen og ser forestillingen sammen.

"Det fungerer godt, når flere generationer får samme fælles kulturoplevelser. Jeg synes, at vi mangler oplevelser, der går på tværs af generationen, så derfor vil jeg håbe, at der er nogen, der tager deres ældre med og kommer herned for at dele oplevelsen sammen," siger Pelle Nordhøj Kann.

At teaterbilletterne er gratis skyldes, at regeringen har lavet en kulturel sommerpakke, som kulturelle aktører kan søge at få del i.

"Der er en pulje under kulturministeriet, som vi har søgt, og de midler vi har fået, har gjort, at vi har mulighed for at spille fire gratis forestillinger," siger Pelle Nordhøj Kann

Det er kommunen, der lægger hus til i form af de udendørs faciliteter ved Sophienholm.

Forestillingen kort I Tænker altid på dig møder beboerne det musikalske trekløver Vilde hjerter i plejecentrets gårdhave. Endelig er de tre samlet igen efter lang tids adskillelse. Gruppens ankermand Kaj har sejlet jorden rundt, men har nu kastet anker for sidste gang. Og sammen med publikum genopliver de nu den bedste musik fra et helt liv. Musik der fortæller om venskab, kærlighed, svigt, afsavn og ensomhed. De genoplever svirreture med vennerne, en damejagt i de sene nattetimer, en lidt for eventyrlig tur i tivoli, lykkelige barndomsminder og frihedens vindesus fra de syv verdenshave.

Det skrev anmelderne "Som en pointe ud over selve forestillingen minder Tænker altid på dig om, hvad teatret kan og hvad

Teatret har gjort på trods af alle de snubletråde, som corona-karantænen har spændt ud for offentlige

forsamlinger...Derfor skal Tænker altid på dig have fem stjerner med på turneen landet rundt."

POV International "Selv om forestillingen følelsesmæssigt er tæt og ligepå, er den samtidig så varm og så hjertelig, at der på ingen måde bliver

taget førergreb på følelserne. [...] Tillykke til Teatergrad. Der er stor grund til at glæde sig over TÆNKER ALTID PÅ DIG."

Ørkendrømme Fakta

Tænker altid på dig

Hvor: Sophienholm, udendørs

Hvornår: 30. og 31. juli kl. 11 og kl. 13

Hvem: Teatergrad

Hvordan: gratis billetter bestilles på billetto.dk. Søg på Teatergrad eller Taænker altid på dig