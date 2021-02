Find skøjterne frem: Her er isen sikker

Lyngby-Taarbæk Kommune er lige nu i fuld gang med at gøre skøjtebaner klar. De er ved at sætte afspærring op, feje og gøre klar.

I dag åbner:

- Virum Gadekær

- Lundtofte Gadekær

- Lyngby Sø, afgrænset område – se kort

- Kollelev Mose, afgrænset område – se kort

OBS!Lindevangen er på nuværende tidspunkt IKKE sikker og åbnes derfor IKKE.

I kommunens opslag opfordrer de desuden til at holde øje med og følg skilte og afgrænsninger. Og så selvfølgelig huske at holde afstand og overhold retningslinjer i forhold til Covid-19.Kommune fortsætter med at måle på isen hen over weekenden.Hvilke søer der er frigivet vil løbende blive opdateret på: