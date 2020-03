På et tidspunkt i løbet af mandag den 16. marts lukker viadukten ved Lyngby Station. Foto: Lars Schmidt

Find nye veje at køre igennem Lyngby: På mandag lukker viadukten for biler

Skal man krydse Lyngby, skal man - uanset om man skal til Gladsaxe, Holte, Klampenborg eller Gentofte - fine en ny vej at køre. Chr. X's Allé bliver ny hovedfærdselsåre i det centrale Lyngby.

I det næste halve år er det kun busser, gående og cyklister, som kan komme under viadukten ved Lyngby Station.

Entreprenøren er i øjeblikket i gang med at lave forskellige tilpasninger af veje og kryds, så omkørselsvejene er bedre gearet til den øgede trafik, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune.

Viadukten spærres i løbet af mandag den 16. marts, og den primære omkørsel kommer til at foregå via Chr. X's Allé.

Ud over disse tiltag har kommunen forberedt fremkommeligheden i og omkring Lyngby ved blandt andet at åbne Gl. Jernbanevej for bustrafik og forlænge og ombygge Firskovvej ud til Jægersborgvej, så den også bliver en vej ind til det centrale Lyngby.