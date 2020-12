Se billedserie Anne Sverdrup-Thygesens Insekternes planet har fået lånerne til at stå i lang kø.

Send til din ven. X Artiklen: Fik du læst de her bøger i 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik du læst de her bøger i 2020

Stadsbiblioteket giver deres bud på Årets bedste bøger

Det Grønne Område - 28. december 2020 kl. 11:24 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

2020 var et godt bogår, og avisen har bedt Stadsbiblioteket komme med bud på nogle at de bøger, der har været udlånt allermest. Og som biblioteket også meget gerne vil anbefale til vores læsere.

Selvom Stadsbiblioteket er lukket for adgang, kan man godt bestiller bøger på nettet og hente dem fra en luge på siden af biblioteket.

Fra børnebiblioteket Annika Leone: Bare numser

Et af de mange omdiskuterede emner i 2020 er kroppen og denne billedbog, hvor man kommer med helt ind i omklædningsrummet i svømmehallen viser kroppe i alle former.

Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi: Mira #Rejse #Paris #Savn

2020 har været et stort år for tegneserien om Miras hverdag, og det er fuldt forståeligt, for det er en varm og dejlig serie med fokus på relationer og de forandringer der sker i livet for en tween.

Søren Jessen: Fiskepigen

Klimaet har været et meget hot emne i 2020 og det er også en del af fortællingen i Fiskepigen, hvor to børn er alene i et hus på toppen af en bakke mens vandet stiger og stiger.

Sarah Engell: Det øjeblik du tvivler

Fra de unges hjørne fremhæves denne hårdtslående roman om Vigga, som er en sej skater i en mandsdomineret verden, men desværre oplever at blive udsat for b.la. stalking og hævnporno. En meget velskrevet og medrivende bog, inspireret af en virkelig historie.

Fra voksenbiblioteket Stine Pilgaard: Meter i sekundet

Morsom og skarp roman om en ung kvinde, der (modvilligt!) involveres i højskolelivet i Vestjylland, hvor hendes bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at skabe nye relationer.

Lucinda Riley: Solsøsteren

Selvom man er billedskøn og privilegeret, kan man godt have det svært med sig selv og sit liv. Det har den skønne Electra, og læsere af den romantiske og vidtforgrenede slægtshistorie i "De syv søstre-serien" stod i lang kø til denne sjette del.

Kate Elisabeth Russell: Min mørke Vanessa.

Hvilken debutroman! Forfatteren gør brug af hemmelighedsfuld tilbageholdelse af information over for læseren, og det øger både spænding og nysgerrighed. Bogens tematik om overgreb mod unge, i kombination med pubertetspigers spirende seksualitet og lyst, er hamrende spændende skruet sammen.

Fra biografirummet Henning Jensen: Gennem glasvæggen

Den kendte skuespiller Henning Jensen oplevede i 1978 en svær depression, som det tog ham et år at komme sig over. Her skildret i en meget intens læseoplevelse, hvor læseren får lov til at komme helt ind i hovedet på ham.

Bo Lidegaard: Uden mandat: en biografi om Henrik Kauffmann

Omfattende og dybdegående biografi om et stykke historie, der har haft stor betydning for dansk udenrigspolitik og geopolitiske udformning. Bo Lidegaard formår at sætte personen Kauffmann ind i en større makrohistorisk kontekst.

Fra faglitteraturen Anne Sverdrup-Thygesen: Insekternes planet

Det har virkelig været naturens år i år, og mange af de nye naturbøger er lige så underholdende som de er lærerige. Denne har fået lånerne til at stå i lang kø.

Mathilde Walter Clark: Huset uden ende

Endelig er essaygenren populær igen!

Lone Frank: Størst af alt: om kærlighedens natur

Imponerende velkomponeret, intellektuelt værk om kærligheden på godt og ondt. Generøst krydret med personlige historier.

relaterede artikler