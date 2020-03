Fik debut i søndags: Fra billetsælger og rundviser til musicalstjerne på Bellevue

"Jeg kan huske, at jeg havde min sangeksamen dagen efter min første audition på Bellevue. Det var lidt presset," siger Marie Louise Hansen.

Det fik hende til at ydbryde: "Jeg står faktisk på min gamle arbejdsplads."

Bellevue teaterets direktør Pia Jette undrede sig, for hun havde jo netop fået at vide, at Marie Louise Hansen kun lige var blevet uddannet som musicaleperformer og ikke havde optrådt før."