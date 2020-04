?Det er som en brugs på landet. Alle kender hinanden, og vi er glade for at være med til at skaber sammenhold og tilhørsforhold,? siger Claus Banholtz. (Claus og kokken står faktisk langt fra hinanden. Kokken er 190 høj, og de to står forskudt af hinanden).

Fik Ugens Menu: Brugsuddeler Claus samler og servicerer folk i Ørholm

To tilfredse kunder synes, at brugsuddeleren fortjener at blive hædret for sin store indsats for lokalsamfundet

Det Grønne Område - 19. april 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Claus Banholtz er en meget energisk ildsjæl og en meget venlig og serviceminded person, som altid er parat til at stå på hovedet for kunderne.

Han tager tilmed mange nye initiativer bl.a. ny delikatesseafdeling, og han arrangerer alt fra tøndeslagning og vinsmagning til årlig Sankt Hans-fest. En rigtig guttermand, som fortjener at blive hyldet."

Sådan skrev Helen Skov og Erik Andersen til Det Grønne Område og uddyber efterfølgende på telefonen:

"Vi beundrer ham sådan. Han står på hoved for sine kunder. Det må være slidsomt, men han gør det altid med godt humør. Han er et samlingspunkt og en samlende figur. Og hans måde at være på smitter af på resten af personalet. Vi lægger helt bevidst de fleste af vores indkøb her," siger de og nævner desuden, at Claus Banholtz for nylig også viste sin generøsitet og personlige overskud ved at forære blomster til ældre beboere på flere af kommunens plejecentre.

Som en gammel købmandsforretning Claus var midt i en flytning, da Det Grønne Område kontaktede ham. Glad og overrasket blev han, og et par dage senere tog han og familien turen fra Allerød til Lyngby for at indløse sin take away hos Price's Diner.

"Vi fik spareribs, coleslaw og fritter og købte så selv burgere til børnene. Og masser af snacks til. Det var første gang, vi var der, og det var rigtig godt," siger han.

Claus Banholtz har været i Coop i 28 år. De seneste otte år som brugsuddeler i Ørholm.

"Det er som at være i en gammel købmandsforretning. Jeg og medarbejderne kender kunderne, og jeg sætter en ære i at gøre det til en personlig oplevelse for kunderne at handle her," siger han.

Alt hvad man laver handler jo om forretning, men ifølge ham handler det også om at gøre forretningen til et sted, hvor folk har lyst til at handle.

"Jeg tror på, at folk gider at køre ekstra 500 meter for at komme herned, fordi de får en service, de ikke får andre steder. Samtidig ved de også, at de kan få alt det, de har brug for her. Og hvis de ikke kan få det, så bestiller jeg det hjem. Jeg gider jo heller ikke selv at gå 20 steder for at få, hvad jeg har brug for," siger Claus.

Fastelavnsfest for 200 børn med familier. Vinsmagninger, Sankt Hans-fest for omkring 1000 borgere, æblepresning og julearrangement er nogle af de arrangementer, som Claus årligt står for, og som han også hædres for.