Festival aflyst - men: Musik i det fri i parken ved Sophienholm

Sommeren over vil der være arrangementer i parken ved Sophienholm.

Første af slagsen er på søndag den 12. juli, hvor Sopran, Radmila Rajic synge lyriske sange kombineret med operahighlights. Radmila Rajic har udover at give klassiske koncerter, optrådt i flere musikdramatiskeforestillinger. Flere har måske oplevet hende i den den nyskrevne opera `Et Dukkehjem´ spillet på Teater Republique, hvor hun i rollen som Nora høstede mange roser for sin dramatiske sopran.