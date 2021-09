Se billedserie ?Alt er nu som i gamle dage, og vi glæder os til, at folk igen kommer tilbage,? siger spillestedsleder Cecilia Cresso. Foto: Pernille Borenhoff

Festen kan begynde: Efter corona er Templet klar med sin første almindelige sæson

Templet er klar til en 'helt almindelig' sæson med både store og upcoming navne på plakaten.

Det Grønne Område - 04. september 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Er der én, der glæder sig til efteråret, så er det Templets spillestedsleder Cecilia Cresso. 2020 var et år, som man i underholdningsindustrien meget gerne glemmer hurtigst muligt, for året var, som alle ved, præget aflysninger og restriktioner. Og halvdelen af 2021 var lige så turbulent.

"Men nu er alt som i gamle dage. Det er næsten ikke til at forstå. De sidste restriktioner er også fjernet, og det bliver meget nemmere for os, men vi bliver ved med at holde på hygiejnen og spritte af. Det har vi vænnet os til," siger Cecilia, som avisen møder i Templets mørke på en formiddag, hvor der atter er sommer i luften udenfor. Men hvor lyspulten bliver afprøvet, så den er klar til den første koncert den 3. september.

Templet starter et helt normalt efterårsprogram op og afvikler alle koncerter, som de plejer at gøre.

I alt vil der i løbet af de kommende fire måneder være 17 koncerter, musikskolekoncerter, jazzkoncerter og en ungdomsskolefest på programmet.

Og det glæder naturligvis en spillestedsleder, der også gerne nævner tre ting, som hun især sætter pris på i denne tid. Ud over fjernelsen af restriktioner.

"Kommunen har ansat en ungekoordinator, som vi har meget glæde af. Hun laver arrangementer med unge frivillige og booker koncerter med helt unge bands, som vi, der er noget ældre, måske ikke kendte til," siger hun.

Ting nummer to, som Cecilia ser frem til, er koncerten med Lydmor den 16. oktober.

"Det er første gang, at hun er her. Hun angriber koncertformen helt anderledes end andre og optræder alene på scenen med masser af lydmaskiner. Det bliver en interessant koncert, som jeg ser meget frem til," siger Cecilia.

Den tredje ting, som hun særligt fremhæver, er at metalbandet Baest den 25. september spiller i Templet.

"De er store indenfor metal-miljøet. Det er Temple of Doom, der arrangerer, så stor ros til dem. Baest spillede her i 2017, da de var helt ukendte, og det er dejligt at have dem tilbage igen," siger hun.

Publikum og frivillige Der er plads til 160 betalende gæster til hver koncert, hvilket betyder, at Templet er et af landets mindre spillesteder. Flere af koncerterne sælger allerede nu virkelig godt. Men i lighed med andre kulturinstitutioner, så mærker også Templet, at folk lidt tilbageholdende med at købe billetter.

"Jeg tror, at folk er bange for, hvad der kan ske. Om koncerterne bliver udsat eller helt aflyst. Folk skal vænne sig til, at tingene kører normalt igen, og jeg tror, at det bliver sådan i resten af 2021," siger Cecilia.

Templet er helt afhængigt af de mange frivilliges hjælp.

"Vi har en fast skare på 40-50 frivillige, og vi vil altid gerne have nye ind i folden. Og meget gerne nogen, der har lyst til at prøve kræfter med at afvikle koncertlys," siger hun.

Næste koncert i Templet er Konni Kass, der deler scenen med Jasmin og til at præsentere ny musik til Vetrar Tour 2021 sammen med musikerne Torleik Mortensen, Per Ingvaldur Højgaard Petersen og Knút Háberg Eysturstein. Konnis musikalske udtryk er inspireret af pop, R'n'B, jazz og soul med en underliggende nordisk lyd.

Se mere om Templet og koncerterne på www.templet.dk.

