Fejrer 11 års fødselsdag med gratis træning i eftermiddag

Det er 11 år siden, at Henriette Tybjerg fik en ide, der skulle vise sig at være levedygtig. Tanken var, at hun ville kombinere sine uddannelser som løbeinstrkutør, mindfuldness instruktør og psykomotorisk terapeut med den unikke natur, der er lige uden for vinduet. Og derfor startede hun foreningen Motion i Naturen.