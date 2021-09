-Med fejlen er vi nu endnu mere bagud, siger medstifteren af Foreningen Bedre Børneliv, Helle Binzer. Foreningen er bekymret for udsigterne på dagtilbudsområdet efter fejl fra kommunen, hvor man skal finde omkring 30 pædagoger i en tid, hvor det er svært at rekruttere. Privat foto

Fejl til millioner skaber mistillid blandt forældre

Lyngby-Taarbæk Kommune er sat endnu længere tilbage på dagtilbudsområdet efter fejl, lyder det fra foreningen Bedre Børneliv, som håber, at der nu lyttes til lederne.

Siden foråret 2019 er debatten ført med politikere og forvaltning på den ene side, der har forholdt sig til ét sæt tal, og BUPL og forældre på den anden side med deres sæt tal.

Spørgsmålet har været, hvilket tal bedst har beskrevet normeringerne på dagtilbudsområdet. Meget mere enige er man ikke blevet, siden diskussionen startede.

Derfor rammer kommunens regnefejl til 15,6 mio. kroner også lige på et ømt punkt.

For Helle Binzer, forældrerepræsentant og medstifter af foreningen Bedre Børneliv, der kæmper for bedre normeringer, siger, at hvis man fra politisk side havde haft en reel interesse i, hvordan virkeligheden så ud, havde man måske opdaget, at noget manglede.

"Os forældre har brugt mere end to år på at råbe politikerne op om, at der ikke er nok hænder. Og jeg føler aldrig, at der grundlæggende har været en anerkendelse af problemerne. Vi er altid blevet modargumenteret med henvisning til benchmark med nabokommunerne, men vi har ikke kunnet efterprøve argumenterne. Vi kan bare konstatere, at vi har understreget vores bekymringer gennem flere år," siger hun og fortsætter:

"Og hvor er det vildt, at ingen i kommunalbestyrelsen er nysgerrige på udfordringerne på gulvet. Det er problematisk, at viljen ikke er der, og det efterlader mistillid. Jeg kan godt være nervøs for forvaltningens brug af tal og data. For der var også en regnefejl med forældrebetalingen," siger hun.

Endnu mere bagud Fejlen svarer til, at kommunen mangler cirka 30 fuldtidsansatte pædagoger. Det giver bekymrende udsiger, mener Helle Binzer.

"Med fejlen er vi nu endnu mere bagud. Problemet er, at når ledere står stillinger op, kommer der ikke ansøgere nok. I Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe har de nyere institutionsbygninger, og i Gladsaxe har der været politisk vilje til at fremrykke minimumsnormeringerne. Så hvad skal være dét, der gør Lyngby-Taarbæk fed, så vi kan tiltrække arbejdskraft? For vi har brug for flere pædagoger," siger hun og tilføjer:

"Der vil være institutioner, hvor man ikke har kunnet fastansætte vikarer, for man har ikke haft pengene. Vikarerne er væk nu, og nu skal vi forsøge at få dem tilbage."

Borgmester Sofia Osmani (K) fortæller andetsteds i avisen, at pengene skal tilbage til daginstitutionerne. Men Helle Binzer frygter, at manglende gennemsigtighed betyder, at den påstand ikke kan efterprøves.

"Min bekymring er, at vi ikke kan følge pengene. I et fem års budget kan man ikke følge pengene. Jeg har ingen tillid til forvaltningen, og når politikerne ikke anerkender udfordringen, er jeg nervøs for, at pengene ikke kan følges. Så grundlæggende sidder jeg tilbage med tanken om, hvordan man sikrer, at der ikke bliver lavet kreativ budgettering. For tilliden har fået et hak," siger hun og kommer med en appel til politikere og forvaltning.

"Det, vi forældre virkelig appellerer til, er at lytte til lederne, for det har man ikke gjort, og lederne har ikke kunnet få tingene til at hænge sammen. Det har vi forældre kunnet se i vores daglige gang i dagtilbuddene. Jeg har tiltro til, at lederne ved, hvordan pengene kommer bedst ud til børnene. Det ved de bedre, og det har jeg tiltro til," siger hun.

