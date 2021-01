Februar '20 - tilbageblik: Venstre fik en tur i rutschebanen

Lyngby og Gentofte blev bedt om at komme til enighed om miljøgodkendelsen af Bakken. Men enige blev de to kommuner aldrig.

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i februar 2020

Det Grønne Område - 08. januar 2021 kl. 15:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Sagen om Sorgenfri Torv fik Venstre i Lyngby-Taarbæk til at implodere. Og det i en sådan grad, at partiet i dag ikke længere er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Forhenværende borgmester Søren P. Rasmussen havde på forhånd bebudet, at han trak sig som spidskandidat, og da hans kollega, Henriette Breum, valgte at forlade partiet på grund 'unødvendige konflikter, dårlig ledelse, personfnidder og personligt nag' og ikke mindst det faktum, at hun blev forbigået, da partiet valgte Rasmussens afløser som spidskandidat.

Spidskandidat for Venstre til kommunalvalget 2021 blev i stedet en helt uprøvet, men ikke helt ukendt 34-årig kvinde: Helle Binzer, som startede forældrebevægelsen for bedre normeringer i daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk i 2019.

Hurtigt skulle det vise sig, at Henriette Breum ikke var den eneste, der smuttede fra Venstre.

Partiets førstesuppleant til kommunalbestyrelsen, Inge Sandager, meldte sig ligeledes ud. Årsag: De interne stridigheder i partiet.

Udligningen Årets første rigtig dårlige nyhed var, at Lyngby-Taarbæk skulle betale mere til den kommunale udligning, end man gjorde i forvejen. Det ekstra dårlige ved nyheden blev, at stigningen på 28 mio. i 2021 og stigningerne frem over, som vil flytte sig i vejret til 35 mio. om året i 2023, klares ved en skattestigning.

Lyngby slap dog billigt, mente viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S). For samlet ville Lyngby-Taarbæk - takket være penge fra finansloven og kommuneaftalen - i 2021 give kommunen flere penge end året før. Men en skattestigning kunne kommunens borgere ikke slippe for, lød vurderingen allerede i februar. 0,3 procentpoint til 24,0 procent i 2021 og yderligere 0,6 procentpoint i 2023.

Bakken "Forlig jer, skabhalse!"

Holbergs vise ord var nok det, Miljøklagenævnet henviste til, da man noget utraditionelt bad kommunerne Lyngby-Taarbæk og Gentofte om at enes, så Bakken kunne få sig en miljøgodkendelse.

Øvelsen om at nå til enighed de to kommuner imellem har været svær gennem alle år, og den blev besværliggjort af, at Lyngby-Taarbæk helt uden om Gentofte gav Bakken godkendelse.

Og midt i det hele stod så Bakken, hvor man var mærkbart trætte af at blive holdt gidsel i så langvarig en affære.

Noget firkantet er problemet, at Bakken ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, men grænser op til boligområder i Gentofte Kommune, hvor man mener, at verdens ældste forlystelsespark larmer og blinker alt for meget.

Lyngby-Taarbæk vil gerne give stadeholderne og Bakken så gode forhold som muligt. Gentofte mener, at Bakken generer beboerne, og at mulighederne derfor skal begrænses.

Skabhalsene forligede sig ikke med hinanden, så derfor har staten nu påtaget sig opgaven at udarbejde en miljøgodkendelse.

Normeringer Regeringen satte 500 mio. kroner af til normeringerne i daginstitutionerne, og af dem skulle det vise sig, at Lyngby-Taarbæk ville få 4,5 mio. kroner.

Pengene blev lokalt øremærket til flere hænder og til opkvalificering af de medarbejdere, der arbejder i daginstitutionerne.

Og det var der brug for. I hvert fald hvis man spurgte nogle af forældrene, som kunne melde om væsentligt forringede normeringer i de lokale daginstitutioner.