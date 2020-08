Farvel til målmands-talent: Oskar Snorre forlader Lyngby Boldklub

Da Oskar Snorre i fredags var til træning i Lyngby, var det også for at sige farvel til holdkammeraterne. Den 21-årige målmand har nemlig indgået en aftale med HB Køge med øjeblikkelig virkning.

Oskar Snorre fik debut for Lyngby Boldklub i februar 2018 og står noteret for i alt 19 førsteholdskampe. Siden kom han til at stå i skyggen af Thomas Mikkelsen og blev lejet ud til norske Haugesund, hvor han fik en god start, men blev sendt ud i mørket af en alvorlig skade. Han vendte efter et halvt år tilbage til Lyngby, der i mellemtiden havde lejet Frederik Schram som andenmålmand. Så Oskar Snorre blev tredjevalg, og da Lyngby indgik en permanent aftale med Frederik Schram, var udsigten til spilletid for Oskar Snorre meget lille.