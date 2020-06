Farvel til hjemmeplejens tøjvask: Privat firma skal vaske tøj for 550 borgere

Lyngby-Taarbæk Kommune har for første gang udbudt tøjvask til hjemmeboende visiterede borgere. Indtil nu har opgaven været håndteret indenfor hjemmeplejen, men fremover kommer Trasbo A/S, der har 50 års erfaring inden for servicebranchen og 100 medarbejdere, til at være leverandør på opgaven, som cirka 550 borgere i kommunen er tilknyttet.