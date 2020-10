Se billedserie ?Jeg har elsket hver søndag og glædet mig over fornemmelsen af, at folk har været glade for at komme her. Kirken er ikke nogen skøndsåbenbaring, men den kan noget andet end landsbykirken. Den kan tale ind i et moderne samfund,? siger Søren Hermansen. Foto: Pernille Borenhoff

Farvel til en institution: Søren Hermansen og Sorgenfri Kirkes veje skilles

'Det skønne ved at have været her så mange år, er, at jeg har haft mange familier hele vejen rundt; dåb, konfirmation, bryllup og begravelse,' siger Søren Hermansen. 25. oktober holder han sin

Det Grønne Område - 14. oktober 2020

Som en veninde til denne artikels skribent spontant udbrød, da hun hørte, at Søren Hermansen takker af:

"Da min søn gik til konfirmationsforberedelse hos Søren, kom han storsmilende hjem hver eneste gang, han havde haft undervisning. Det er godt nok en stor præstation, at få 14-15 årige til at stråle af glæde over at blive indført i kristendommen."

Søren Hermansen kan som få engagere sine tilhørere. Og fylde kirken. Men nu er det slut. Søndag den 25. oktober kl. 10 forkynder Søren Hermansen atter dagens tekst. Men det vil også være det eneste, der bliver, som det plejer at være.

For det er allersidste gang, at Søren Hermansen står foran en fyldt kirke. Der dog denne dag på grund af coronaen kun må lægge rum til 180 kirkegængere.

Søren Hermansen nærmer sig med stormskridt de 70 år, og statens regler siger, at man så ikke længere kan beklæde præsteembedet.

Det er dog ikke med hans gode vilje, at han må sige farvel til kirke, sognebørn og embedsbolig, og han er sikker på, at han kommer til at få både en klump i halsen og tårer i øjnene, når han takker af.

For selvom han har kendt til betingelserne, lige siden han for mere end 40 år siden blev præst i den danske folkekirke, fyldes øjnene med vand, når han fortæller om, hvordan han har det med at sige farvel til et job, han elsker. Og til et område, som han holder meget af.

Uvis fremtid Søren Hermansen og hustruen forlader i midten af november måned embedsboligen på Hummeltoften til fordel for et hus i Espergærde. Tæt ved parrets datter, svigersøn og deres to børnebørn.

Søren Hermansen er en mand med mange jern i ilden. Og nu får han - mod sin vilje - mere tid til at nærlæse de to daglige aviser, der dumper ind ad brevsprækken. Han får også mere tid til børnebørnene, til de mange hyldemeter af bøger, der venter på at blive bliver læst, til flere besøg på Louisiana og til at se endnu flere film, end han gør i dag. Han vil stadig være at finde i spalterne hos Kristeligt Dagblad, hvor han er freelance film- og boganmelder.

Rejst har han gjort meget - blandt andet 25 rejser rundt i Europa, Israel og Syrien med sognebørn - så rejser står ikke øverst på ønskesedlen over kommende aktiviteter.

"Jeg har den livsopfattelse, at der kommer gaver til én, men man skal være der, når det sker. Det skete fx blandt andet, da jeg blev spurgt, om jeg ville være konsulent på DR-serien Herrens Veje. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle have noget med tv at gøre," siger han. Som konsulent havde han skuespiller Lars Mikkelsen i 'lære' som præst, og det professionelle bekendtskab har udviklet sig til et venskab.

Bryder grænser Søren Hermansen elsker at formidle. Og hans talent for at komme ud over rampen med sine tanker om tro og eksistens har fået kirkegængerne til at lytte og givet dem lyst til at komme i kirken. Uge efter uge.

Nogle har syntes, at hans brug af virkemidler - teater og musik blandt andet - har været 'for meget'. Det er han godt klar over. Men kritikken preller af.

"Jeg vil hellere have, at folk bliver ramt og går glade og mere opløftede herfra, end at der sidder få på sæderne til en prædiken, som ingen forstår. Nogen har en opfattelse af, at en vanskelig prædiken er finere, men sådan ser jeg ikke på det," siger han.

Da han kom til Sorgenfri Kirke i 1992, havde han det første år 30 konfirmander. Senest blev 120 unge mennesker konfirmeret i kirken. Og det tal taler vel sit tydelige sprog

"Jeg elsker at undervise dem. Det må godt være både sjovt og provokerende," siger Søren Hermansen, hvis ansigt lyser af glæde, når han taler om de unge mennesker.

Søren Hermansens prædikener har aldrig været politiske. Han er med egne ord ikke et politisk menneske, og han synes, at kirken skal være åben for alle og skal kunne rumme alle synspunkter.

"Folk skal ikke sidde over for en præst, som har et politisk budskab," siger han.

Alligevel fik han sidste år en klage over en prædiken, hvor han havde sagt, at i Sorgenfri Kirke bryder vi grænser ned i stedet for at bygge mure - en hentydning til Trump.

Lokale fællesskaber Søren Hermansen ser Sorgenfri som et moderne landsbysogn og kirken, som et sted, der kan samle sognets beboere.

"Jeg tror, at det bliver endnu vigtigere, at kirken medvirker til de lokale fællesskaber i en global verden. Ellers svæver man let rundt i en meget stor verden," siger han.

Derfor har Sorgenfri Kirke gennem årene lagt lokaler til et utal af koncerter, fællessang, foredrag, julebasarer, Sankt Hans-arrangementer, babysalmesang og filmaftener.

Så mange strømmede til, at det var nødvendigt at få bygget ud med en sal, der kunne rumme de mange mennesker.

"For mig er kirken et fællesskab. I kirken får man en mulighed for stille spørgsmål om menneskelivet. Hvad skal jeg med mit liv? Hvad er vigtigt? Kirken er et sted, hvor vi kan reflektere, og jeg betragter kirken som en form for højskole," siger Søren Hermansen med henvisning til Grundtvig og hans tanker.

De første mange år havde Søren Hermansen et tæt samarbejde med organisten Levi Bæk.

"Det var hans store fortjeneste, at musikken kom så meget ind i kirken. Det, han gjorde, var enestående, og jeg havde aldrig troet, at jeg kunne finde én, der kunne erstatte ham, da han døde. Men så kom Peter Alonso Navarro, og han gør det også fremragende, det er jeg meget taknemmelig for," siger han.

Søren Hermansen kom til Sorgenfri Kirke i 1992 efter i 11 år at have været sognepræst i Bøstrup Kirke på Langeland. Igen Grundtvig - på kirkegården hviler nemlig Constance Leth, som Grundtvig forelskede sig i, mens han var huslærer på Egeløkke Gods.

"Det var et helt andet sted at være. Stille og roligt. Nogen gang for stille, men jeg og min kone var utroligt glade for at være der. Men da vores søn skulle i gymnasiet, var det tid til at flytte, og da embedet i Sorgenfri blev ledigt, besluttede jeg søge hertil. Vi kendte området, fordi vi tidligere havde boet i Nærum, da min kone var lærer på Nærumgårdskolen," siger han.

Søren Hermansen er stolt over den kirke, han giver videre til sin efterfølger.

"Jeg overlader gladeligt kirken til Kathrine Holme Johannesen, hun har været her i 15 år. Hun er blandt andet rigtig god til også at tale til den moderne børnefamilie og forstår deres situation," siger Søren Hermansen.

Søren Hermansen kommer til at savne konfirmanderne og alle kirkegængerne, som han har lært at kende gennem årene.

"Jeg vil også savne at skrive prædikerne. Og så vil jeg savne miljøet. Jeg elsker at komme rundt i sognet og hilse på alle de mennesker, jeg kender. Nu skal jeg være anonym i Espergærde," siger Søren Hermansen.