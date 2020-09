Farvel til en institution: Benedicte Bojesen takker af efter 25 år som udstillingsleder på Sophienholm

I de mere end 25 år, hvor Benedicte har stået i spidsen for Sophienholm, har hun gennemført godt 150 udstillinger og i gennemsnit lukket 45.000 betalende gæster indenfor til både udstillinger, koncerter, foredrag, rundvisninger og alt det andet, som Sophienholm har at byde på.

Med hende ved roret har Sophienholm med et ganske lille kommunalt tilskud - cirka en million kroner årligt - udviklet sig til at være en af landets førende kunsthaller, hvor både udstillingerne og parkens arrangementer indgår i en symbiose med andre kunstaktiviteter på stedet, såsom Billedskole, Lyngby Kunstforening og Sophienholms café.

"Jeg har været glad for alle årene og mener selv, at jeg efterlader Sophienholm i fin stand. Jeg elsker at arrangere og iscenesætte med alt, hvad dette indebærer," siger hun.

Til gengæld er Benedicte Bojesen ikke den, der er vild med at være i centrum. Det har hun ladet de udstillende kunstnere om. Alligevel var det lykkedes for kommunen at overtale hende til at afholde en afskedsreception.