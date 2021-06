Farvel til dronningen i Danmarks største gymnastikklub

For et lille år siden trådte Pernille Urhøj-Kjær af som foreningens direktør, men på grund af corona var det først nu blevet muligt at samles og fejre skiftet i LG’s administration i Kildeskovshallen.

Selvom fejringen har været et år undervejs, gjorde det ikke dagen mindre speciel, da der skulle siges et pænt farvel og en stor tak for al den tid og energi, Pernille Urhøj-Kjær har lagt i LG Gymnastik gennem de seneste 10 år.