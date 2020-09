Se billedserie Lida Leo Hansen går på fortjent pension efter 44 år som dagplejemor, siden 1983 i Lyngby-Taarbæk Kommune. Foto: Frank S. Pedersen

Farvel til Lida: Går på fortjent pension efter 44 år som dagplejemor

Lida Leo Hansen blev mandag behørigt fejret, inden hun trak sig tilbage fra pasningsarbejdet

Det Grønne Område - 13. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

"Det var, da jeg var 22 og havde født min første, og slet ikke kunne forestille mig at gå på arbejde igen og forlade ham. Så sagde min mor, at jeg skulle gå op på kommunen og få lov at passe ham selv," fortæller Lida Leo Hansen.

Hun var uddannet og arbejdede som smørrebrødsjomfru, men siden den gang for 44 år siden, i 1976, har hun været dagplejemor. Først på Frederiksberg, og siden 1983 i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Men i mandags var det slut. Ved en festlig reception i dagplejens legestue på Kongevejen 141 blev hun sendt ind i de pensioneredes rækker. Hun fik med andre ord som fortjent efter 44 år i børnepasningens tjeneste.

Portvinsklubben "Hun er Jordens bedste dagplejemor," lyder det muntert overbevist fra Dorte Bendiksen, der selv har haft Jesper (24) og Nikolaj (20) til pleje hos Lida Hansen. Hun får ret af Merete Engholm Vallentin (Sofus 22), der også er mødt op til festen.

"Sammen med to andre ser vi stadig hinanden mindst en gang om måneden til kaffe eller rødvin, vi har taget vores børns plads," siger de næsten i kor.

For som lederen af kommunens dagpleje, Sanne Terkelsen, siger, så er det at være dagplejemor ikke bare et arbejde, men en livsstil.

"Jeg har lært hele familier at kende, og de har lært min familie at kende, dagplejen foregår jo hjemme hos mig. Lige fra begyndelsen har det fungeret godt. Min søn har altid kun oplevet, at der var andre børn, og det fortsatte med hans søskende. De var også vant til, at der var børn i huset, når de kom hjem fra skole," fortæller Lida Leo Hansen.

Børn giver glæde Hun har ikke tal på, hvor mange børn, der har haft deres yngste år i hendes stuer, "Jeg tænkte nok det spørgsmål kom, men jeg har altså ikke tænkt på at tælle sammen i alle de år," men selv om det er opppe i tiden at tale om opslidning på arbejdsmarkedet, så gælder det ikke her.

"Børn giver en så meget glæde og liv. De er rene og glade, og det eneste de skal have er tryghed," forklarer hun om grunden til, at børnene stadig er velkomne efter 44 år.

"Jeg er vant til, at børnene siger farvel, så jo, det bliver mærkeligt, når det i dag er mig der siger farvel," siger hun, og bliver måske lidt grødet i mælet. "Det bliver også lidt mærkeligt at have fri hele dagen, jeg har jo haft arbejdsdag fra klokken kvart over syv om morgenen til klokken 17," overvejer hun.

21 dagplejemødre En lang arbejdsdag, som dog føles mere overkommelig, fordi den enkelte dagplejemor har stor indflydelse på forløbet af sin dag, påpeger dagplejelederen. Der er dag 21 dagplejemødre i kommunen, hvoraf et par stykker er pædagoguddannede, men flest har en baggrund, der ligner Lidas.

"Det er meget normalt, at dagplejemødrene har andre uddannelser og begynder, når de får deres første barn," fortæller dagplejemor Søs Feiberg, der selv oprindelig var laborant. Hun nævner andre, der er for eksempel bank- og kontoruddannede, eller apoteker- og it-uddannede. Men alle har de pædagogiske kurser.

For Lida Leo Hansen er den næste udfordring som sagt en fremtid som pensionist.

"Jeg har fået lov til at komme på besøg her. Men ellers skal jeg bare nyde livet og dyrke motion," slutter hun sin karriere i dagplejen.