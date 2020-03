Kate Hjort, som har haft Taarbæk Kro siden 1975 og nu har solgt, var stjernekok, før det rigtigt blev moderne og den første kvindelige køkkenchef på d'Angleterre. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til Kate Hjort: Taarbæk Kro solgt til lokale købere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til Kate Hjort: Taarbæk Kro solgt til lokale købere

Det er Søren og Charlotte Sørensen, der har købt kroen og en storstilet renovering er netop igangsat

Det Grønne Område - 20. marts 2020 kl. 19:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1975 har Kate Hjort været indbegrebet af Taarbæk Kro. Hun var stjernekok før det rigtigt blev moderne og den første kvindelige køkkenchef på d'Angleterre, hun har lavet mad til Krustjov, hjulpet Beatles ud af køkkendøren og fundet sig i Simon Spies' særheder. Men nu er en æra altså forbi.

Den 1. januar overtog Søren og Charlotte Sørensen kroen efter Kate Hjort. I et facebookoplsag på Taarbæk Nyts side skriver kroens nye ejere:

"Vi vil gerne sige en stor tak til Kate for hendes mange år.

Vi er selv meget glade for den smukke fiskerby Taarbæk, og vi har stor respekt for de mange traditioner med kroen som midtpunkt, og det er denne lokalforankring, som vil blive tænkt ind i kroens fremtidige virke.

Vores tanker er, at Taarbæk Kro skal være et samlingspunkt i Taarbæk for lokale og andre, der ønsker at nyde et måltid og drikkelse med familie, naboer, venner eller forretningsforbindelser i smukke og dejlige omgivelser.

Vi har samlet et godt team til at hjælpe os med at renovere og konceptudvikle Taarbæk Kro; Mejeriets arkitekter, Niels Bastrup og Iben Marburger.

Vi har tænkt på meget, men ikke nødvendigvis alt. Så hvis du drømmer om noget der er afgørende for at du lægger vejen forbi Taarbæk Kro, er du er velkommen til at skrive til tk@taarbaekkro.com. Vi takker på forhånd."

I denne uge gik den omfattende renoveringen så i gang.