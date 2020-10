Anna G. Sørensen er gået på pension efter 11 år som rektor på VUC Lyngby. Pressefoto Foto: sinenielsen

Farvel og goddag: Rektor giver stafetten videre på VUC Lyngby

Det Grønne Område - 20. oktober 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Den 1. oktober gik VUC Lyngbys rektor Anne G. Sørensen på pension efter 11 år på rektorposten og 25 år som leder i VUC-sektoren. Det bliver nuværende vicerektor Inge Voller, der skal bære stafetten videre. Ifølge Anne G. Sørensen overtager Inge Voller rektorstafetten i en sektor, der langt fra har mistet betydning i de årtier, hun har fulgt den - snarere tværtimod.

"Som jeg ser det, kan VUC endnu mindre undværes, end det kunne før. Vi har som samfund slet ikke råd til at efterlade de kortuddannede, når deres job forsvinder," siger Anne G. Sørensen.

Hun fremhæver, at VUC tidligere har taget teten i forhold til at føre kvinder fra hjemmet og ud på arbejdsmarkedet, og at VUC i dag løser en bred opgave i samfundet ved at tilbyde omskoling og videreuddannelse.

"VUC følger en samfundsudvikling, hvor man ikke er ansat 40 år det samme sted, som før i tiden, men skifter arbejdsområde. Derudover har vi også en ny udfordring med nye danskere, som skal styrke deres sproglige kompetencer," siger hun.

Anne G. Sørensen peger på, at VUC Lyngby eksempelvis har succes med at tilbyde kursister ekstra støtte i form af blandt andet ordblindeundervisning samtidig med, at de tager HF-fag, opkvalificere medarbejdere i virksomheder og forberede elitesportsudøvere til livet efter sportskarrieren.

USA tur-retur Anne G. Sørensen kom tilbage til VUC i rollen som leder i 1995 efter at have tilbragt 10 år i marketingbranchen i USA. Det var et gensyn med en sektor, som hun kendte godt. Før opholdet i USA havde Anne G. Sørensen arbejdet på VUC som underviser og taget pædagogikum.

Egentlig skulle den amerikanske oplevelse også have været centreret omkring uddannelse og et job på det lokale college, men sådan blev det ikke.

"Det viste sig, at jobbet lød rigtig kedeligt. Man skulle rette en masse opgaver, og i øvrigt fik man en rigtig dårlig løn," fortæller hun.

Netop ønsket om et meningsfuldt og alsidigt job var også årsagen til, at hun ved hjemkomsten til Danmark søgte tilbage til VUC.

"Jeg synes jo, at VUC er en fantastisk institution, fordi det er sådan en vigtig samfundsopgave, man løser. Og opgaven havde ændret sig, så man kom ikke bare tilbage i en gammel rutine med de samme arbejdsopgaver," slutter hun.