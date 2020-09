Fartbegrænsning skaber undren: Laver de overhovedet noget på omfartsvejen?

"Der er nogen, der ikke kan holde til begrænsningen, men bare styrter afsted. Jeg synes det er amoralsk af kommunen ikke at følge op med begrænsningerne og skiltningen, når nu forholdene er så gode. Og bliver man fristet er der vel dobbelt op på straffen, fordi det er et vejarbejde, men jeg synes heller aldrig man ser nogen, der arbejder på vejen," fortsætter han, der som pensionist ikke kører i myldretiden.

Og arbejdet på omfartsvejen har trukket lidt ud, men der er en slags lys for enden af vejen i sigte, fortæller Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

"De bliver færdige med autoværnet i nordgående retning i denne uge (sidste uge, red.), mens arbejdet i den anden retning først er færdigt 25. september. Hastighedsbegrænsningen (80 km/t, red.) fortsætter begge veje, indtil arbejdet er færdigt," fortæller han, der i øvrigt meddeler, at man ikke længere vil udsætte vejens naboer for støjende nattearbejde.

'Vejarbejdet er forlænget, idet de planlagte forhold omkring autoværnets fundering, ved alle tunneller og broernes overgange, har vist sig ikke at være helt som forventet. Der er nu ved at blive specialfremstillet fundamentsblokke, som vil blive sat i forbindelse med det resterende autoværn. Arbejdet tager derfor længere tid end forventet.'

"Vi ville gerne have farten sat ned til 70 km/t, både på grund af sikkerheden og for at mindske støjen fra vejen. Men ind til videre er det ikke lykkedes. Som andre kommune jeg har talt med, blandt andet Gentofte og København, er politiet ikke meget for hastighedsnedsættelser," fortæller Sigurd Agersnap, der også har forhåbninger om, at en henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht (soc.dem), kan gøre en forskel, både hvad angår fart og ejerskab.