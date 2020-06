Farfar holdt sit løfte til Rebecca: 60 års jubilar satte huen på barnebarnets hoved

"Farfar husk nu, at du har lovet mig at give mig min studenterhue på."

Sådan sagde Rebecca Rothman Skarsø for et år siden, da hun besøgte sin dengang meget syge farfar på Rigshospitalet.

De tre år på Fuglsangvej har han aldrig glemt. Dels var det her, at han mødte sin kommende hustru, Alice. Og dels var der så godt et sammenhold i klassen, at de siden har mødtes flere gange årligt.