Omkring 10.000 gæster fandt vej til Frilandsmuseet, da de sammen med Lyngby-Taarbæk Kommuen og Eventyrridderne arrangerede Fantasyfestival.

Fantasydage: Plads til forbedringer

Har troldmænd og sværdsvingende heltinder en plads på Frilandsmuseet? Det mener publikum, og det mener museumschef Peter Henningsen også. 10.000 besøgte Fantasydagene.

Det Grønne Område - 30. september 2021 kl. 07:04 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

De faste gæster på Frilandsmuseet, der er vant til at nyde museets landlige og ikke mindst stille idyl, blev givet noget overraskede, da den nordlige ende af museet i weekenden 10.-12. september blev invaderet af udklædte børn og voksne, da fantasi, leg og rollespil blev fejret til Fantasydage på Frilandsmuseet.

Faktisk må initiativet beskrives som en kæmpe succes, og på Frilandsmuseet er de begejstrede over den store tilslutning.

"Det er gået over alle forventninger, og vi blev overrasket og overvældet over at have 10.000 gæster på tre dage," fortæller Kommunikationsansvarlig Brittany Overgaard.

Sultne gæster og lange køer Succesen betød da også, at der lørdag var meget lang kø foran Frilandsmuseets Hovedindgang, og på festivalpladsen måtte de få madboder melde alt udsolgt i løbet af eftermiddagen.

Daniel Benjamin Clausen fra Eventyrridderne, der var medarrangør af festivalen, og som i den grad har lagt sit hjerteblod i projektet, er glad for successen, men har også svært ved at abstrahere fra de ting, der gik galt.

"Vi har sejret ind i helvedet. Der var folk, der stod i kø i en time for at komme ind på museet, og vi havde familier, der tog hjem lørdag, fordi deres børn var så sultne," siger Daniel Benjamin Clausen.

Problemer som Frilandsmusset anerkender.

"Vi har selvfølgelig evalueret internt, men vi starter officielt evalueringsprocessen med vores samarbejdspartnere i den kommende uge," siger Brittany Overgaard.

Hun synes, at billetkøerne er gået meget fint taget i betragtning af antallet af gæster. Men erkender også, at der var et par tekniske fejl lørdag formiddag, der resulterede i ekstra ventetid.

"Manglen på mad og madboder er helt klart et sted, hvor vi ikke kunne imødekomme den store efterspørgsel. Det blev der heldigvis rettet op på om søndagen, og det er helt sikkert noget, vi skal arbejde på fremover ved store festivaler som Fantasydage," fastslår hun.

Historieformidling på ny måde Festivalen er blev til i et samarbejde med Eventyrridderne og med støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Der er tale om en ny måde at opleve museet på, og Frilandsmuseet gav plads til en type arrangement, som vi nok aldrig havde forestillet os, at vi skulle komme til at huse," fortæller museumschef Peter Henningsen.

Han ved godt, at der sikkert vil være dem, der spørger: Hvad pokker er meningen? Hvorfor laver Frilandsmuseet den slags arrangementer, og hvad har det med kulturhistorie at gøre?

"Svaret er: temmelig meget. Det er bare ikke den slags historieformidling, som vi plejer at lave. Fantasydage er nemlig en festival, der tager udgangspunkt i historiebrug og viser, hvordan forskellige miljøer og subkulturer bruger historien til at skabe deres egne universer. Det er ikke en festival med klassisk museal historieformidling, hvor det er fagfolk, der formidler til et mere eller mindre passivt publikum - det er en festival, hvor vi beder vores gæster om at bruge deres fantasi og indlevelsesevne," siger Peter Henningsen.

Tidens strøm På Fantasydage mødes folk fra historiske markeder, cosplay- og rollespilsmiljøet i en fusion, som ifølge Peter Henningsen har det til fælles, at de bruger historien som inspiration til at skabe et særegent univers, så Fantasydage bliver brugernes egen festival, hvor publikums historiebrug er i centrum.

"Vi er glade for at have lagt scene til en hel ny måde at bruge både museet og kulturhistorien på. Det giver alt sammen god mening, når man tænker lidt nøjere efter. Som museum følger vi tidens strøm og lytter til vores publikums ønsker. Fantasydage har været et forsøg på at imødekomme netop et af disse ønsker," siger Peter Henningsen.