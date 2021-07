Se billedserie Daniel Clausen og Peter Darger foran det område, hvor eventyret skal udspille sig til september. Foto: Signe Steffensen

Fantasien bliver sluppet løs på Frilandsmuseet: 'Tolkien var jo også inspireret af folketroen

Måske gibber det lidt i nogen ved udsigten til, at orker og elvere pludselig forstyrrer freden på Frilandsmuseet.

13. juli 2021

De, der har besøgt Frilandsmuseet i Brede, ved, at der er et lille strejf af magi, når man passerer indgangen og lægger Virums rækkehuse og parceller bag sig og pludselig befinder sig på landet med bugtende marker, skæve gårde og græssende dyr.

Næsten som at træde ind i en fortryllet verden.

Daniel Benjamin Clausen er leder af Eventyrridderne, der sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Frilandsmuseet arrangerer Fantasydage på museet til september, og han måtte da også nærmeste knibe sig selv i armen, da det kom på plads, at der kunne arrangeres Fantasydage i de eventyrlige omgivelser.

"Jeg har spillet rollespil i snart 30 år, og har 20-25 års erfaring som spilmester, arrangør, forfatter, eventkoordinator og spildesigner," siger Daniel Benjamin Clausen, der blandt andet var med til at arrangere de legendariske Barda-træf ved Sorø, og de seneste 10 år sammen med Eventyrridderne har lavet rollespilsaktiviteter på Københavns Middelaldermarked.

I mange år har han drømt om at lave en rollespilsfestival, og det var faktisk Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani, der forslog, at han skulle tage kontakt til Peter Darger, der er kunstnerisk leder på Frilandsmuseet.

For her er der, siden Rane Willerslevs tiltrædelse som direktør for Nationalmuseet blevet lidt friere rammer for, hvad det historiske museum kan rumme.

Sådan oplever museet kunstneriske leder det i hvert fald.

"Der er selvfølgelig nogle grænser for, hvad vi kan lave, men det er en usynlig margen, vi arbejder med, og måske er der nogen, der synes, at det her er lidt vovet og tænker, hvad skal orker og troldmænd på Frilandsmuseet? Det er da over grænsen. Men vi synes, at den her idé passede meget godt ind med nogle af de tanker, som vi selv gik og havde. Tolkien var jo også stærkt inspireret af folketroen, som vi dyrker på museet, og orker er jo bare en slags trolde," siger Peter Darger.

Og han kan sagtens forstå, at Frilandsmuseet er en fuldstændigt magisk kulisse, for mennesker, der er vilde med rollespil. Men han understreger samtidig, at det er, hvad det er.

En kulisse.

For det er vigtigt at slå fast, at de gamle bygninger kun udgør baggrunden for eventen. Selvom det selvfølgelig står gæsterne frit for at besøge resten af museet som vanligt.

Dans, musik og boder

Området, der er afsat til Fantasydage, ligger i det nordøstlige hjørne af museet ved dansepladsen samt de omkringliggende marker. Så hvis man synes, at der går for meget gøgl i museet, så kan man enten holde sig i den syd-vestlige ende eller springe besøget over lige netop den weekend.

For der bliver med garanti masser af liv og glade dage. Da aftalen var på plads med Frilandsmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune skrev Daniel Clausen nemlig ud til sit omfattende netværk, om der var nogen, der var interesserede i at deltage i et sådant arrangement.

I løbet af 24 timer havde han fået 500 tilbagemeldinger.

"Det var virkelig overvældende," siger han glad.

Så ud over rollespilsaktiviteter, vil der være masser af telte og boder med mad, udklædning, kunst og traditionelle håndværk.

På scenen vil der være foredrag, dans og musik. Der skal også være konkurrencer om bedste udklædning. Ved siden af bliver der mulighed for at lave tvekampe, skyde med bue og pil eller kæmpe mod Eventyrridderens trolde og riddere.

Tanken er, at du ikke bare skal se bare se og høre om eventyr. Du skal være en DEL af det.

Mens vi bevæger os rundt mellem markerne, fornemmer man, hvordan teltene rejser sig, og eventen tager form for Daniel Clausens indre blik.

Det er utvivlsomt en drøm, der tager form.

"Jeg tror stort set ikke, at jeg havde været på Frilandsmuseet siden 2003, hvor jeg var med til at arrangere en fremvisning af Ringenes Herre på storskærm," fortæller han. Men de seneste måneder har han været forbi mange gange.

Sidst traf han en nysgerrig gæst, der spurgte til, hvad de gik og rodede med, og Daniel Clausen fortalte om Fantasy-dage.

Hans første indskydelse var, at hun måske ville møde projektet med skepsis, men det viste sig, at hun havde et barnebarn, der spillede rollespil, så hun var vildt begejstret og glædede sig allerede til at invitere ham med.

Hun bliver næppe den eneste. Arrangørerne regner med, at der vil komme 4-6000 gæster om dagen.

"Vi er godkendt til at have 80.000 besøgende på Frilandsmuseet om dagen, der når vi næppe hen," siger Peter Darger.

"Nej ikke i år replicerer," Daniel Clausen optimistisk.

Fantasydage på Frilandsmuseet 2021

fre. 10. sep. 2021 - søn. 12. sep. 2021

Se mere på fantasydage.dk