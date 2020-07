?På grund af vores uvidenhed kommer vi som forældre derfor til at stille for store krav til vores børn, og det resulterer i, at vores børn føler sig utilstrækkelige, når de ikke formår at leve op til vores krav,? siger familieterapeut Cecilie Kondrup. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Familieliv: Blog om udfordringerne i familien på vores hjemmeside hver 14. dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familieliv: Blog om udfordringerne i familien på vores hjemmeside hver 14. dag

Den lokale familieterapeut Cecilie Kondtrup, der har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og en bachelorgrad som socialrådgiver, skriver på vores hjemmeside hver 14. dag om de problemer, som opstår i familien.

Det Grønne Område - 09. juli 2020 kl. 16:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan får vi familieferien til at føles som en reel ferie? Hvordan håndterer vi som forældre den rivalisering, som er imellem vores børn? Skal vi behandle vores børn fuldstændigt ens?

Disse og mange flere af samme slags spørgsmål vil familierterapeut Cecilie Kondrup besvare i den nye blog Familieliv på Det Grønne Områdes hjemmeside - www.sn.dk/lyngbytaarbaek.

Cecilie Kondrup, som har en bachelor i socialrådgivning og en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og driver klinikken Familieblik Familierådgivning på Virumvej i Virum, vil skrive om et nyt emne hver anden torsdag.

Ud over ovennævnte uddannelser er hun uddannet inden for den løsningsfokuserede samtale og er certificeret Mindfulness Mentor for Børn, og hun er gruppeleder for børnegrupper.

"Jeg er særligt op taget af, hvordan forældre kan støttes til at skabe positive forandringer i familielivet til gavn for både dem selv og deres børn. I denne proces har jeg erfaret, at det har afgørende betydning, at forældre understøttes til at skabe mening i deres børns adfærd og forstå, hvad der rør sig i dem, med henblik på at kunne møde dem bedst muligt - for når børns adfærd bliver oversat korrekt, og når de mødes relevant, øges deres trivsel og velbefindende, hvilket er forudsætningen for et harmonisk familieliv," fastslår Cecilie Kondrup.

Familiedynamikker Hun fortæller, at hun i sin blog vil dele ud af sin viden børn og familiedynamikker - for at øge forældrenes forståelse af, hvad der er på spil hos børnene, i dem selv og deres indbyrdes relationer.

"Gennem øget forståelse kan de lære at agere mere hensigtsmæssigt i forhold til deres børn," siger Cecilie Kondrup:

"Eksempelvis tror vi ofte fejlagtigt, at børn følger den samme logik som os. At når et barn for eksempel sprogligt forstår, hvad vi siger, så er de 'uartige' eller 'trodsige', når de ikke gør, hvad vi siger. Det er de ikke. De gør sandsynligvis ikke, hvad vi siger, af følgende simple grunde:"

"1) børn formår ikke at hæmme deres impulser - eksempelvis deres lyst til at klatre op på taget af skuret - da deres hjerne ikke er færdigudviklet. 2) Der er endnu ikke en særlig stærk en forbindelse mellem barnets hjernecentre, hvorfor deres bevidsthed ligesom "hopper" rundt mellem centrene. Så når du siger "det ved du godt, at du ikke må", så ved de det godt, men da de lige klatrede op på taget af skuret eller pillede i potteplanterne, var deres bevidsthed i et helt andet sted," forklarer hun og fortsætter:

"3) børn lærer og erfarer gennem deres handlinger, og de har brug for mange erfaringer for at lære. Derfor prøver de handlinger af igen og igen for at forstå deres omverden - og det gælder både i forhold til at lære fysiske genstande at kende og for at forstå, hvad der sker i relationer. 4) særligt mindre børn formår ikke nødvendigvis at omsætte ord til en reel forståelse af det sagte."

"Så de gør ikke, hvad vi siger, fordi de ikke kan - deres hjerne er simpelthen ikke tilstrækkeligt udviklet - det er som at bede et spædbarn på to måneder om at gå," forklarer Cecilie Kondrup:

"På grund af vores uvidenhed kommer vi som forældre derfor til at stille for store krav til vores børn, og det resulterer i, at vores børn føler sig utilstrækkelige, når de ikke formår at leve op til vores krav. Og det er jo ikke forældres intention at stille for store krav til deres børn med det resultat, at de føler sig utilstrækkelige. Ovenstående viden vil derfor øge forældres evne til at møde deres børn, der hvor de er, og stille krav, der svarer til deres alder og formåen. Derfor er det relevant for forældre at læse bloggen."

Mor til én og én i pleje Cecilie Kondrup er selv forælder:

FAKTA Find Familieliv på www.sn.dk/lyngbytaarbaek "Jeg har en søn på seks år og en dreng på tre år, som vi har haft i pleje, siden han var spæd. Nu bor han hos sin mor og er kun hos os i weekenderne. Og så har jeg en dejlig kæreste," fortæller hun:

"Jeg har gennem hele mit ti-årige arbejdsliv arbejdet med rådgivning af børn, unge og deres familier i mange forskellige funktioner - socialfaglig konsulent på skoleområdet og asylområdet, plejefamilie og familiebehandler.

Allerede nu kan man finde Cecilie Kondrups blog Familieliv på Det Grønne Områdes hjemmeside.