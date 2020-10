Falsk hjemmepleje: Tricktyve stjal smykker i Poppelhegnet

Mandag kl. 15.30-15.45 var der tricktyve på Poppelhegnet i Lyngby. En mand og en kvinde henvendte sig til en 86-årig mand og udgav sig for at være fra hjemmeplejen.

Kvinden tilbød forurettede at hjælpe med at bære en pose ind i lejligheden. Her opholdt kvinden sig kortvarigt, indtil den 86-åriges kone gjorde hende opmærksom på, at de ikke skulle have besøg af hjemmeplejen. Derefter forsvandt kvinden meget hurtigt fra stedet. Efterfølgende viste det sig, at der ved besøget blev stjålet smykker fra lejligheden.