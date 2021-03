En mand udgav sig for at være politibetjent og ville hjælpe ældre ægtepar med at blive beskyttet mod hackerangreb. Politiet ser en stigning i antallet af lignende sager. Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Falsk betjent ville hjælpe ældre ægtepar: Efter en times besøg fik han pludselig travlt med at komme væk

Den falske betjent prøvede under sit lange besøg i ægteparrets hus i Virum uden held at overføre pengene til en bitcoin-konto og tog billeder af kørekort. Nordsjællands Politi får flere af den slags sager, siger politikommissær.

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

kriminalitet Torsdag i sidste uge ringede det på døren hos et ægtepar på 85 år og 80 år i Virum. Udenfor stod en nydelig, høj mand af mellemøstligt udseende iklædt blå jakke. Han præsenterede sig som politimand på flydende dansk og fremviste et politiskilt.

Manden fortalte, at ægteparrets bank i Holte havde været udsat for et hackerangreb, og at der var risiko for, at de kunne blive hacket. Derfor ville han gerne ind og se på deres computer.

"Det undrede min forældre, at han vidste, at de havde bank i Holte. Vi ved ikke, hvorfra han havde den information," siger ægteparrets søn Ulf Brandstrup og fortsætter:

"Han sagde, at de hellere måtte overføre deres penge til en bitcoin-konto. Men det fik de heldigvis ikke gjort," siger han.

Barnebarn skabte bekymring

Manden var hos Ulf Brandstrups forældre i en time til halvanden. I den tid talte manden også i telefon med andre om at få koder og information.

Han tog også et billede af Ulf Brandstrups fars kørekort.

Efter en indkøbstur til Sorgenfri Torv kom Ulf Brandstrups mor tilbage. Hun fortalte manden, at hendes barnebarn var på vej, fordi han skulle låne bilen.

Så fik manden pludselig travlt med at komme ud ad døren, fortæller Ulf Brandstrup.

"Min far fik et telefonnummer og ringede kort tid efter til ham, fordi han havde et spørgsmål. Min far blev mistænksom, da den gik på telefonsvarer hos "politiet". Han ringede derefter til det rigtige politi, som kom hurtigt derefter og foretog undersøgelser," fortæller han.

Manden ringede tilbage dagen efter. Han sagde, at han var fra Københavns Vestegns Politi.

"Min far ville ikke rode sig ind i noget, så han sagde bare, at han vidste, at han ikke var fra politiet, og så lagde manden på," siger Ulf Brandstrup.

Stigende problem Politikommissær og leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Nordsjællands Politi, Jesper von Bülow, fortæller, at politiet får flere af denne slags sager.

"Vi har flere af denne type sager, og vi ser mere og mere af det. Enten ringer man og udgiver sig for at være politibetjent, eller også møder man op, som vi ser, at man er begyndt på," siger han og understreger, at politiet aldrig vil gøre som tilfældet af i sagen om Ulf Brandstrups forældre.

"Politiet vil aldrig bede om nem-id-oplysninger, og det er det, de vil have fat i. Vi vil heller aldrig tage billeder af bankkort og kørekort, og vi kommer ikke anmassende på den måde. I telefonen skal man aldrig give nem-id-oplysninger. Og man skal notere telefonnummeret, hvis vedkommende beder om nem-id-oplysninger. Møder de op på adressen, skal man hurtigst muligt ringe til politiet. Og man skal bede om

legitimation, hvor et billede på en telefon ikke er nok," siger han og fortæller, at man hurtigst muligt skal spærre sine kort og få dem udskiftet, hvis man er kommet til at videregive oplysninger.

Flov og utryg Ulf Brandstrups far er efter bedrageriforsøget flov over, at han lod sig narre, fortæller sønnen, som mange gange har sagt, at de skal passe på med at lukke fremmede folk ind. Men ægteparret er ikke kun flove.

"De er begge utrygge, og nu har de sat kæde på døren. Nu ser de ud gennem et vindue, hvem der ringer på, inden de åbner. Det er synd for ældre mennesker, at de skal gå og være utrygge. Det er desværre sideeffekten," siger han.

Heldigvis ser det dog ud til, at ægteparret intet har mistet.

"Min far ringede til banken, og der var ikke overført eller taget noget. Så indtil videre virker det som om, at der ikke er taget noget," siger Ulf Brandstrup og tilføjer:

"Mine forældre er nu i gang med at ændre alle deres identitetspapirer, koder, bankkort, Nem-ID, mailadresse og mobilnummer."