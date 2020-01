Falder alle andre steder, men ikke i Lyngby: Indbrudskurven, der bare ikke vil knækkes

FAKTA Antal anmeldte indbrud

Lyngby-Taarbæk

2016: 109, 56, 134, 133 = 432

2017: 79, 74, 116, 135 = 404

2018: 120, 74, 114, 119 = 427

2019: 142, 71, 81, 114 = 408

Rudersdal

2016: 294, 84, 135, 306 = 819

2017: 176, 85, 118, 302 = 681

2018: 165, 131, 170, 199 = 665

2019: 128, 110, 151, 197 = 586

Gentofte

2016: 266, 101, 185, 402 = 954

2017: 246, 142, 221, 366 = 975

2018:185, 159, 131, 179 = 654

2019: 190, 118, 128, 227 = 663

Hele landet

2016: 9.407, 5.892, 6.908, 9.570 = 31.777

2017: 7.726, 5.542, 6.273, 9.596 = 29.137

2018: 6.783, 6.275, 6.775, 8.932 = 28.765

2019: 6.542, 4.947, 5.627, 7.437 = 24.553

Kigger på hele kredsen

Adspurgt, hvad Nordsjællands Politi vil gøre for at knække indbrudskurven i Lyngby-Taarbæk Kommune, svarer politiinspektøren:

"Vi vil forsøge at kigge på hele kredsen. Det kan være, at det lyder hårdt, men vi fokuserer på, at indbrudsniveauet falder generelt i politikredsen, men også at det sker hele vejen rundt. Men det er svært at bestemme, at det skal falde i Lyngby-Taarbæk, for det kan skabe stigninger andre steder. Det, jeg kan love for, er, at vi arbejder på at få indbrud til at falde i 2020," siger han og påpeger, at Nordsjællands Politikreds i 2019 oplevede et fald i indbrud på ni procent.

"Kigger man på antallet, giver det mest mening, at vi kigger på områderne med flest indbrud. Men det betyder ikke, at vi glemmer Lyngby-Taarbæk," siger han.