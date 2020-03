Hvad er symbolværdien i at rejse monumenter og navngive steder efter statsmænd? Det debatteres på Stadsbibliotekt på torsdag 12. marts. Foto: Tobi Oluremi

Faglitterær Festival: Kendte debattører diskuterer statsmænds eftermæle

Paneldebat på Stadsbiblioteket 12. marts under Faglitterær festival

Pelle Dragsted, Mads Fuglede, Steen Andersen og Birgithe Kosovic er inviteret som paneldeltagere, når Stadsbiblioteket åbner dørene for debat om statsmænds efterliv torsdag 12. marts kl. 17.30-19.

Debatten er ofte præget af store følelser og klare dagsordener. Borgere i Lyngby-Taarbæk udtrykte for eksempel et ønske om at få en Scavenius-vej, hvilket siden er blevet debatteret i Deadline og udsendelsen 'Kampen om historien'.