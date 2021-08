Fællesskab: Stor opbakning til at strikke Hovedgaden endnu hyggeligere

Se billedserie Høj arbejdsmoral. Inden længe er flagene klar til at komme op at hænge.

Et nyt samarbejde, BID, der tæller forretninger, foreninger, frivillige og lokale virksomheder arbejder for at skabe mere liv i Kongens Lyngby. Første initiativ er hjemmestrikkede flagguirlande

31. august 2021

I første omgang lød opfordringen til byens borgere, om de ville hjælpe med at sætte lidt kulør på byen ved at strikke kulørte vimpler. Og det var der heldigvis rigtig mange, der havde.

Jette Bergdahl fra Louis Nielsen på Lyngby Hovedgade, hvor man har kunnet indlevere vimplerne, er faktisk ret overvældet over den store opbakning, og i sidste uge mødte et stærkt hold frivillige så op i forretningen for at montere flagene på liner, så de kan komme op at hænge inden Liv i Lyngby, der løber af stablen den 3. og 4. september.

Strik bare løs

Vi du også bidrage til de strikkede flagguirlander, så kan du nå det endnu.

For at guirlanderne af strikkede vimpler får et ensartet udtryk, så skal vimplerne have nogenlunde samme størrelse. De skal måle ca. 30 cm på det bredeste stykke, ende i en spids på 4 cm i bredden og være ca. 50 cm i højden. Lidt kraftige i "stoffet" svarende til at hækle eller strikke på pind/nål 6mm. De skal være i klare farver.

De færdigstrikkede vimpler kan stadig afleveres hos Louis Nielsen på Lyngby Hovedgade 54a.