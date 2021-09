Facebook-tæsk førte til forslag om debat-kodeks: Det siger partierne til ideen

Arkivfoto: Lars Schmidt

Kun Nye Borgerlige og Konservative bakker ikke op om viceborgmesterens forslag om kodeks for god debattone i valgkampen, viser rundspørge.

Det Grønne Område - 16. september 2021 kl. 11:49 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) fik for nylig ørerne så gevaldigt i Facebook-maskinen, at han i Det Grønne Område efterfølgende foreslog, at der indføres et kodeks for den gode debattone i den kommende kommunale valgkamp. Forslaget er faldet i god, politisk jord, viser en rundspørge, Det Grønne Område har foretaget hos otte af de indtil videre ni opstillede partier til kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kun to partier ud af de otte afviser et kodeks for den gode debattone. Det er borgmesterpartiet Konservative og Nye Borgerlige, som ikke sidder i kommunalbestyrelsen. Enhedslisten og Dansk Folkeparti har ikke svaret på Det Grønne Områdes henvendelse. Forslaget er Socialdemokratiets forslag, og derfor er partiet ikke med i rundspørgen.

Konservative 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Jeg synes ikke, at den er for hård, og der skal jo være plads til meningsudveksling allerhelst af den konstruktive slags.” 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Nej, for dialogen er jo mellem borger og politikere, og her kan man ikke kræve et kodeks, men man kan selv foregå som et godt eksempel.” 3. Hvis ja: Hvad skal det kodeks så indeholde?

”Der skal ikke laves et kodeks, men politikere kan gå forrest ved at skabe de konstruktive meningsudvekslinger, og det mener jeg, at vi er gode til i kommunalbestyrelsen.” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Jo mere uenig, man er, desto pænere skal man tale til hinanden, og det virker både i dialog med borgere og med politikere fra andre partier.”

SF 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Ja, der er sket en forråelse af debatten på dele af Facebook de seneste år. Demokrati er samtale, og samtalen på Facebook burde handle mere om at udveksle argumenter i stedet for at udveksle skældsord. Det ville gavne demokratiet.” 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Det er en god idé. Jeg synes dog, at man burde udvikle et kodeks for, hvordan vi politiske partier ønsker at deltage i debatten helt generelt og ikke bare her op til kommunalvalget. Det har man gjort blandt de politiske ungdomspartier, og det bør vi lade os inspirere af, for vores politiske forpligtelse gælder hver dag hele året.” 3. Hvis ja: Hvad skal det kodeks så indeholde?

”En fælles forpligtelse til at stå på mål for sin politik, fremlægge argumenter og ikke fremføre personangreb. Vi skal ikke ind og forholde os til tonen i debatten, men lad os kigge hinanden i øjnene og stå på mål for, at vi vil arbejde for en ordentlig debat.” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Blandt SF’s kandidater har vi aftalt, at vi altid vil forholde os til sagen og ikke til personerne, at vi vil være nysgerrige over for andres argumenter - måske kunne vi blive klogere! Vi vil tage alle borgeres henvendelser og bekymringer seriøst.”

Venstre 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Jeg er enig med Simon Pihl Sørensen i at tonen på de sociale medier kan være hård. Jeg har flere gange modtaget alt fra dødstrusler til ubehagelige billeder af mænd i forbindelse med mit politiske virke, og har af flere omgange måtte kontakte politiet med henblik på en vurdering af beskederne. Jeg oplever desværre også at debatgrupperne omhandlende LTK ofte kan være hårde og hadske, men samtidig har jeg oplevet en fantastisk effekt når jeg selv svarer høfligt og i øjenhøjde med frustrerede borgere.” 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Fælles spilleregler om en god tone og en samtale herom kan jeg kun støtte op om og jeg skriver jeg gerne under på vegne af Venstre.” 3. Hvis ja: Hvad skal det kodeks så indeholde?

”Gå efter bolden og ikke manden – underforstået den førte politik og beslutningerne. Drik kaffe med dem, du er mest uenig med. Lær at se indad og på, hvordan din egen tone virker på andre.” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Jeg har altid drevet politik ud fra, at jeg ville behandle andre mennesker med værdighed og ordentlighed. Jeg er uddannet i et fag, hvor jeg ofte snakker med frustrerede patienter og pårørende, der grundet dårlige forløb eller uhelbredelige sygdomme har følelserne uden på tøjet. Jeg er uddannet i at være professionel og møde dem med forståelse og empati. Dette tager jeg med mig i den kommende valgkamp og i debatten. Og har selvfølgelig allerede nu fået mandat i mit parti til en kultur internt, hvor tillid, forståelse og ordentlighed over for andre mennesker er de bærende elementer.”

Liberal Alliance 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Det kan den være. Dog finder der også mange konstruktive debatter sted, også på de sociale medier. Særligt i LA´s tidlige fase var vi under kraftig beskydning.” 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Vi forsøger allerede at leve op til de standarder, som Simon Pihl Sørensen nævner i DGO. Dem kan vi godt skrive under på.” 3. Hvis ja: Hvad skal det kodeks så indeholde?

”Det er en kliché, men det er helt afgørende, at man går efter bolden og ikke personen.” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Fokus på holdninger – ikke personer. Vi laver også fejl, men helt generelt mener vi, at vi allerede praktisere dette i dag.”

Nye Borgerlige 1. Er du enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Generelt oplever jeg ikke, at debatten er for hård. Det skal selvfølgelig understreges, at trusler er fuldstændig uacceptable. Det er berettiget kritik til gengæld ikke. Det skal man kunne tåle, når man deltager i den offentlige debat.” 2. Synes også du, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Nej, det ser jeg ikke et behov for. Det er tilladt at bruge sin almindelige, sunde fornuft. Simon Pihl og andre skal selvfølgelig kunne tåle berettiget kritik. Når man spiller “debattone”-kortet, så ved man, at det ofte står skidt til med det faktuelle og konkrete.” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Jeg vil forsætte med at bruge min almindelige sunde fornuft og gå efter politikken, når jeg kommer med berettiget kritik.”

Lokallisten Vores Kommune - LTK 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

”Delvist. Det afhænger meget af emnet. Det er ikke alle emner, der kan sætte ild i en debat.” 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”God opførsel kan man jo ikke sige nej til, men hvorfor kun til kommunalvalget? Politikere skal gå forrest hele året.” 3. Hvis ja: Hvad skal det kodeks så indeholde?

”Det største spørgsmål er: Hvem skal sætte grænsen, og hvad er sanktionerne?” 4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Lokallisten holder sig kun til lokale spørgsmål, og uanset politisk uenighed/ståsted vil vi gå efter essensen i dialogerne og udtrykke holdninger på en respektfuld måde.

Radikale 1. Er du/dit parti enig med Simon Pihl Sørensen i, at debattonen især på de sociale medier er for hård og uforsonlig?

Det er jeg desværre enig i at den kan være. Det kan den også være i andre fora, så som kommunalbestyrelsessalen særligt i tidligere perioder, på borgermøder mm, men de sociale medier har givet den rå tone en platform og et udbredelsesrum, der kan være vanskeligt at manøvre i. 2. Synes også du/dit parti, at der skal laves et kodeks for den gode debattone i den kommunale valgkamp?

”Gerne. Op til sidste kommunalvalg forsøgte jeg sammen med borgmester Sofia Osmani faktisk at lave et kodeks for den gode tone i valgkampen. Det faldt dog til jorden, fordi ikke alle partier ville være med til det. Men det synes jeg da meget passende man kunne tage fat i igen og genbruge, med udvidelse til, at vi opfordrer alle, ikke kun politikerne, til at engagere sig konstruktivt i debatterne.”

”Man skal fokusere på at forklare egne synspunkter, holdninger og præmisser, lytte til, søge at forstå og anerkende andres holdninger – også selv om man ikke er enig. Og man skal bidrage med løsningsforslag på konkrete udfordringer.”





4. Hvordan vil du/dit parti bidrage til en god debattone?

”Den gode dialog og debattone har altid været vigtig for Radikale Venstre. Et konkret eksempel på, hvordan vi arbejder med det, er, at når nogen i vores gruppe skriver læserbreve, giver andre i gruppen feedback på både tonen såvel som indhold, fordi det er vigtigt for os at markere vores uenighed på en måde, der ikke er nedladende, og som også anerkender andres synspunkter.”