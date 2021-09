Få overblik over transfervinduet her: De forlod Lyngby - og de kom til

Se billedserie Den 17-årlige komet Sanders Ngabo har hurtigt slået sit navn fast efter at være rykket op fra akademiet denne sommer. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Salgene af Hebo, Warming, Kornvig og Tshiembe har sørget for millioner til klubben. Og nye, stærke spillere er kommet til.

Det Grønne Område - 02. september 2021 kl. 11:15 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Folkene i og omkring den professionelle afdeling i Lyngby Boldklub fik lidt ekstra travlt, da transfervinduet lukkede i ved midnat 31. august.

For på den sidste dag af transfervinduet, som er den periode på året, hvor spillerne kan skifte klub, hentede De Kongeblå den tidligere profil Rezan Corlu tilbage fra mesterklubben Brøndby.

Handelen med Rezan Corlu var den sidste i en række af handeler hen over sommeren. Og summa summarum er, at Lyngby er kommet styrket ud af transfervinduet.

Talentchef Nicas Kjeldsen, der er en del af den sportslige ledelse, har sammen med klubbens øvrige sportslige ledelse gennemført vinduet, og han erklærer sig på klubbens vegne godt tilfreds:

"Overordnet er vi rigtig godt tilfredse. Vi har selvfølgelig sagt farvel til en lang række af de spillere, som var profiler for os sidste år. Men vi har også fået nogle stærke og talentfulde spillere ind, så alt i alt synes vi, det har været et rigtig godt vindue."

FAKTA TILGANG

Magnus Westergaard (tilbage fra udleje)

Andreas Bjelland (lejeaftale fra FCK)

Frederik Ibsen (skiftet fra Kolding IF)

Mads Kikkenborg (skiftet fra Esbjerg)

Kristian Riis (skiftet fra FCM)

Abdul Hudu (skiftet fra Hammarby, SVE)

Petur Knudsen (skiftet fra NSI, Færøerne)

Sævar Magnússon (skiftet fra Leiknir, ISL)

Sanders Ngabo (rykket op fra akademiet)

Thor Høholt (rykket op fra akademiet)

Rezan Corlu (skiftet fra Brøndby IF) Hurtigt på plads Efter nedrykningen fra superligaen blev der skiftet ud - også trænerposten. 11 spillere har forladet klubben, og 11 spillere er kommet til.

"Vi har fået en ny cheftræner ind denne sommer, så planen var at prøve at få truppen på plads så hurtigt som muligt for at give mest mulig tid til at arbejde med holdet. Vi var meget aktive inden sæsonstart og lykkedes både med at hente og sælge spillere. Det gav ro på bagsmækken til, at vi her til sidst kunne lykkes med at hente Rezan," fortæller Nicas Kjeldsen.

Han fremhæver især de mange - efter Lyngby-standarder - dyre salg, som klubben er lykkedes med.

Salgene af Mathias Hebo, Magnus Warming, Emil Kornvig og Kevin Tshiembe har på rygtebasis indbragt klubben transferindtægter for over 20 mio. kroner. Nicas Kjeldsen vil ikke bekræfte det samlede beløb, men faktisk er det også sekundært for ham. For de mange salg betyder, at klubbens strategi fungerer:

"Det vigtigste set fra klubbens perspektiv er egentlig, at den strategiplan, vi har lagt, virker. Det er helt tydeligt i det her vindue. Vores unge spillere er blevet mere attraktive, de præsterer bedre, og vi har skabt et udviklingsmiljø - også omkring førsteholdet - hvor de unge spillere kan komme ind og få spilletid," fastslår han:

"I strategiperspektiv er det måske lidt tidligt at konkludere, men vi ser det som et bevis på, at strategien virker, og den holdning deler Friends of Lyngby også. Det giver enorm tryghed for hele huset at vide, at vi er på rette vej, og at vi bare skal klø på. For det er egentlig der, vi er - vi skal ud over stepperne og bare fastholde alt det gode, vi gør," siger Nicas Kjeldsen.

FAKTA AFGANG

Victor Torp (lejeophold slut)

Jens Martin Gammelby (lejeophold slut)

Frederik Winther (lejeophold slut)

Thomas Mikkelsen (skiftet til Brøndby IF)

Mathias Hebo (solgt til Cracovia, POL)

Kasper Enghardt (skiftet til FC Helsingør)

Justin Shaibu (skiftet til Hobro IK)

Magnus Warming (solgt til Torino, ITA)

Emil Kornvig (solgt til Spezia, ITA)

Kevin Tshiembe (solgt til Brøndby IF)

Jakob Vadstrup (solgt til Fiorentina, ITA) Ikke urolig for fremtiden Netop det med strategien og fremtiden har også været et tema henover sommeren. Klubben sagde endegyldigt farvel til Frederik Winther og sendte også Emil Kornvig, Kevin Tshiembe og Jakob Vadstrup videre.

Nicas Kjeldsen er dog ikke urolig for fremtiden, for selv om det er meget talent, der er forsvundet ud af det lettere ramponerede vindfang på klubhuset, så er der masser af potentiale i næste generation:

"Vi havde i forvejen flere akademispillere i førsteholdstruppen, og så er Sanders Ngabo kommet ind på førsteholdet, selv om han kun er 17 år. Magnus Westergaard er kommet tilbage fra udleje og er gået stort set direkte ind i startopstillingen, og så skal vi heller ikke glemme, at vi har fået Adam Sørensen skadesfri igen og rykket både Casper 'Dani' Winther og Thor Høholt op i A-truppen. Så det næste kuld er på plads," lyder det fra Nicas Kjeldsen, der også ser flere spændende spillere på klubbens U19-hold.

Her har sommerens pokalkampe givet mulighed for spilletid til Lucas Hey, Adam Vendelbo, Mads-Emil Langberg, Gustav Mortensen, Lucas Ørneborg, Alexander Petræus og Tobias Storm.

"Vi prioriterer at have en direkte linje fra akademiet ind på A-holdet. Det er det, vi skal leve af i nutiden og i fremtiden, og det er det, vi går på arbejde for at lykkes med på akademiet. For akademiet isoleret har det været en fantastisk sommer, hvor det sportslige og vores business case er gået op i en højere enhed. Det bruger vi som motivation til at blive endnu dygtigere," slutter Nicas Kjeldsen.

Lyngby Boldklub spiller næste hjemmekamp fredag 17. september kl. 19.00 mod HB Køge.