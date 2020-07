På kortudsnittet er markeret de ni områder, hvor der skal fældes træer.

Få det komplette overblik over alle de træer, der skal fældes i fremtiden

Se kommunens oversigt over fældning af træer på den østlige side af Lundtoftegårdsvej

Det Grønne Område - 08. juli 2020 kl. 21:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunens oversigt dateret 23. juni i år beskriver de områder på den østlige side af Lundtoftegårdsvej, i Traceet og på en strækning fra Lundtoftevej til Mølleåen, hvor der skal fældes træer. Ifølge kommunen er der på ingen af disse arealer tale om, at der skal meddeles dispensation fra gældende planer eller andet. Det betyder, at træfældningen kan finde sted uden forudgående høring.

Læs også: Her får letbanen natlogi

Syd for Klampenborgvej Lyngby-Taarbæk Forsyning, LTF, har udarbejdet projekt, som fører regnvand fra blandt andet fæstningskanalen til Mølleåen via trykledninger. Disse tre trykledninger føres under Klampenborgvej ved Kornagervej via styret underboring.

Et begrænset antal træer på den østlige side af Kornagervej forventes fældet i 2. halvår 2020. Kommunen ejer området.

Østligt hjørne Klampenborgvej/ Lundtoftegårdsvej På grund af Letbaneprojektet sideforskydes Lundtoftegårdsvej ca. 7 meter mod øst på strækningen fra Klampenborgvej til Akademivej. En stor del af træerne på hjørnet fældes. Enkelte træer kan bevares.

Rydning af hjørnet forventes påbegyndt primo juli 2020 af Hovedstadens Letbanes entreprenør. Kommunen ejer området.

Nord for Klampenborgvej LTF ønsker at etablere rense- og nedsivningsbassin i den sydligste del af Traceet primo 2021. Eventuel lokalplanpligt af anlægget skal afklares.

Der forventes at et begrænset antal træer fældes i 2020-2021. Kommunen ejer området.

Nord for Trongårdsstien I forbindelse med etablering af trykledninger fra blandt andet Trongården og fæstningskanalen er der i marts - april 2020 fældet et mindre antal træer. Danmarks Tekniske Universitet, DTU, ejer området.

Fra nord for Trongårdsstien til motorvejsafkørslen

LTF Etablerer afvandingsledninger under fremtidigt fortov. Et større antal træer skal fældes, men arbejdet udføres efter aftale med DTU, sådan at så få træer som muligt fældes på nuværende tidspunkt. Træerne fældes i 2020-2021. Områder ejes af DTU og kommunen.

Fra Anker Engelunds Vej til motorvejsafkørsel I forbindelse med etablering af letbanetracé, der etableres længst mod øst tæt opad Helsingørmotorvejen. Et større antal træer skal i løbet af 2021-2022 fældes af Hovedstadens Letbanes entreprenør. Området ejes af DTU og kommunen der står for træfældning.

Ud for Hempel I forbindelse med Hempels byggeri er der fældet træer for at give plads til byggeri på det solgte areal. En del af træerne er også fældet for at skabe plads til adgangsvejen fra Lundtoftegårdsvej til Traceet samt tilhørende svingbane på Lundtoftegårdsvej. Disse træer er beliggende på kommunens ejendom. I alt 68 træer med en stammediameter på over 20 cm målt 1,5 m over terræn er fældet. Hempel har i perioden fra april 2019 til januar 2020 fældet 49 træer på egen ejendom og 19 træer på kommunens ejendom.

Nord for motorvejsafkørsel LTF anlægger i den nordlige del af Traceet rense- og forsinkelsesbassin, der forventes færdigt ultimo 2022. Et begrænset antal træer skal fældes i løbet af 2020-2022. Kommunen ejer området.

fsp

