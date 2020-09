FOF-programmet er nu online - og kun online

Den lokale aftenskole, FOF København, har nemlig udskiftet det husstandsomdelte trykte katalog til fordel for et onlinebaseret program.

"Vi oplever, at flere og flere orienterer sig direkte på vores hjemmeside. Det halvårlige katalog var efterhånden kun et øjebliksbillede af vores store udbud, når det kom på gaden. Derfor tog vi allerede ved årsskiftet en beslutning om, at forårets katalog skulle være det sidste i denne omgang," fortæller direktør for FOF København Kåre Emtoft.