FDF Virum inviterer til sæsonstart næste tirsdag

"alle børn og barnlige sjæle fra 0. klasse og opefter er velkommen til sæsonopstart i FDF Virum. Arrangementet varer fra 18.00 til 19.30. Det kommer til at foregå i Virum Parken, få meter fra vores kredshus på Frederiksdalsvej. I takt med at sommeren lakker mod enden, tager vi i FDF Virum hul på vores sæson nummer 77m," skriver FDF Virum i en pressemeddelelse.

Ved arrangementet start inddeles børn og unge i hold på tværs af alder, og herefter står programmet på poster, samarbejde og lege, som de frivillige ledere er ansvarlige for. Det hele afsluttes med fælles lejrbål for alle. Er man ikke FDF'er, men kommer forbi for første gang, så henvend dig ved beachflaget til en i en blå skjorte.