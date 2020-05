F16 over Lyngby: Dannebrogsfly markerede befrielsesdagen

I dag er det 75 år siden, Danmark fik Frihedsbudskabet via radio fra London. Det markerede Flyvevåbnet med en lille hilsen fra oven, da Dannebrogsflyet passerede Lyngby på vej fra Kronborg til afslutningen over Mindelunden i Ryvangen.

"I dag viser vi vores respekt for de, der kæmpede. Og vi markerer, at vi aldrig må tage frihed og fred for givet. Det kræver, at vi heller ikke tager vores forsvar for givet," sagde forsvarsminister Trine Bramsen i den forbindelse.